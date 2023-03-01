Социальные пенсии в России вырастут на 3,3% с 1 апреля 2023 года Фото: Shutterstock

Обычно социальные пенсии (что это такое см. «Справка «КП») повышают раз в год – традиционно 1 апреля. Но в 2022 году из-за санкций и связанных с ними обстоятельств правительством было принято решение индексировать социальные пенсии несколько раз: планово с 1 апреля - на 8,6%, и внепланово — с 1 июня 2022 года на 10%. А с 1 апреля 2023 года их поднимут еще на 3,3%. Таким образом, сообщают в Минтруде, за год увеличение будет 13,6% (не берем в расчет плановый рост), что выше фактической инфляции за 2022 год - 11,9%. Прибавку получат около 4 млн пенсионеров.

- С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению Президента были проиндексированы на 10%, – пояснил заместитель Министра труда и социальной защиты-статс-секретарь Андрей Пудов. - С 1 января прожиточный минимум вырос еще на 3,3%. С 1 апреля по аналогии с прожиточным минимум еще на 3,3% возрастут социальные пенсии, которые ежегодно увеличиваются по росту прожиточного минимума.

Для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 15,57 млрд рублей до конца текущего года.

Индексация проводится без заявлений. Обращаться в Социальный фонд России для перерасчета не требуется. Выплаты индексируются автоматически.

Отметим, что страховые пенсии (то есть трудовые, а не социальные) неработающих пенсионеров уже были проиндексированы в этом году – с 1 января на 4,8%. А всего за 2022 год, по данным Соцфонда РФ, они выросли на 19,46%. И в этом апреле страховые пенсии дополнительно расти не будут.

СПРАВКА «КП»

Социальная пенсия - это:

- пенсия по старости,

- пенсия по инвалидности,

- пенсия по случаю потери кормильца,

- пенсия детям, оба родителя которых неизвестны.

Право на социальную пенсию имеют нетрудоспособные граждане, постоянно проживающие в РФ. Трудовой стаж неважен, даже если человек никогда не работал, он имеет право на такую выплату. (Работавшие граждане получают, как правило, страховую, а не социальную пенсию.) Для получения социальной пенсии важны три условия: постоянно проживать на территории РФ, не быть официально трудоустроенным, иметь только одно гражданство.

Размер соцпенсий разный для каждой категории. В 2023 году с учетом индексаций выплаты для различных групп получателей составляют:

- по старости — 6 924,81 рубля;

- по инвалидности: I группа — 13 849,69 рубля, II группа — 6 924,81 рубля, III группа — 5 886,14 рубля;

- инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам — 16 619,39 рубля, инвалидам с детства II группы — 13 849,69 рубля;

- по потере одного из кормильцев — 6 924,81 рубля;

- по потере обоих кормильцев или одинокой матери — 13 849,69 рубля.

С учетом повышения 3,3% выплата о старости подрастет на 228,5 рублей до 7153,33. Важно, если размер пенсии ниже прожиточного минимума региона, то пенсионеру полагается доплата. Кстати, с 1 января 2023 года прожиточный минимум для пенсионера в среднем по России составляет 12 363 рубля.