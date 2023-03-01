Ученые выявили опасность развития рака молочной железы у ряда женщин: все зависит от их питания

Нормализовать ситуацию помогает лекарственная терапия и изменение образа жизни Фото: Shutterstock

Международная группа ученых выяснила, что ожирение (индекс массы тела больше 30) и нарушение обмена веществ, вызванное сниженной физической активностью, нерациональным питанием и стрессом, взаимосвязаны с повреждением ДНК в клетках молочной железы у женщин в период менопаузы. Это не значит, что ожирение и метаболический синдром обязательно приведут к онкологическим заболеваниям, однако если при этом у женщины еще есть и мутация в генах BRCA1 и BRCA2, которая показывает генетическую предрасположенность к развитию рака молочной железы, то риск становится очень высоким. Нормализовать ситуацию помогает лекарственная терапия и изменение образа жизни.

Врач функциональной и антивозрастной медицины, автор книги «Дорожная карта к долголетию» Юлия Юсипова в своем блоге отмечает, что наиболее убедительные доказательства о повышенном риске развития рака молочной железы найдены для алкоголя. А вот полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 снижают риск развития рака молочной железы на 14%. В свою очередь вредными оказываются трансжиры, содержащиеся в ультрапереработанной пище, полуфабрикатах и фаст-фуде.

Эпидемиологические исследования признали потенциально более высокий риск рака молочной железы среди женщин с дефицитом витамина Д.

Средиземноморская диета, состоящая из рыбы, овощей, фруктов, бобовых и растительного масла, связана со снижением риска рака молочной железы на 46%.

Диета, включающая мясо глубокой переработки (пережаренное), обезжиренные молочные продукты, сладости и избыточные калории дает высокий риск развития рака молочной железы, а также высокий риск рецидива и смертности среди женщин с этим раком.

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