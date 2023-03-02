«Пятёрочка» и платежная система «Мир» предоставят скидку 15% всем пенсионерам

Акция будет действовать с 1 марта до 31 мая 2023 года во всех регионах присутствия сети.

Действующая ежедневно в специальные часы скидка 10% для пенсионеров суммируется со скидкой 5% от платежной системы «Мир», благодаря чему пенсионеры могут оплачивать покупки с выгодой 15%. Для получения скидки необходимо предъявить на кассе пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии и оплатить покупки картой «Мир».

«В непростое время, когда экономия становится одним из ключевых факторов выбора магазина, мы совместно с нашим партнером – российской платежной системой «Мир» - рады предложить дополнительную скидку наиболее чувствительным к цене слоям населения, пожилым людям. Мы позаботились о том, чтобы покупки в «Пятёрочке» стали ещё выгоднее», - комментирует Алёна Семичастнова, директор департамента управления лояльностью и монетизацией клиентов торговой сети «Пятёрочка».

«Торговая сеть «Пятёрочка» - одна из самых популярных у россиян. В среднем ежемесячно пенсионеры совершают по картам «Мир» около 12 миллионов покупок в «Пятерочке» [1]. Мы хотим, чтобы пожилые люди могли ещё больше экономить на повседневных тратах, и надеемся, что новая акция поможет сократить расходы в наиболее востребованной категории - продукты питания», - рассказывает Елена Лазарева, директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир».

Полные правила о порядке участия в акции, адреса магазинов, а также период действия акции опубликованы на сайте www.5ka.ru и на сайте программы лояльности www.privetmir.ru.

1. Данные ПС «Мир» об операциях по картам за первое полугодие 2022 г.