Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге о потерях в рядах ВСУ за минувшие сутки

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге о потерях в рядах ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 150, на Донецком до 190, на Южно-Донецком до 80, на Херсонском до 85.

Кроме того, в боях были уничтожены склады боеприпасов в Александрове и Очеретино, база хранения топлива в Новоселовке, три диверсионные группы, а также десятки танков, бронемашин, самоходок, пушек и автомашин ВСУ.

Наша армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки сбила Су-24 ВВС ВСУ, а так же нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 173 районах.

Генерал-лейтенант отметил, что в районе Щурово Донецкой народной республики был поражен пункт временной дислокации боевиков националистического формирования.

Подразделения противовоздушной обороны за сутки сбили 15 украинских беспилотников и предотвратила попытку проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова.

«Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата – выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено», - подчеркнул Конашенков.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

391 - самолет.

211 - вертолетов.

3281 - беспилотный летательный аппарат.

406 - зенитных ракетных комплексов.

8086 - танков и других боевых бронированных машин.

1045 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4240 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8621 - единица специальной военной автомобильной техники.