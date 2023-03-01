Минобороны России предотвратило воздушную атаку 10 боевых дронов на Крым

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге о потерях в рядах ВСУ за минувшие сутки
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге о потерях в рядах ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 150, на Донецком до 190, на Южно-Донецком до 80, на Херсонском до 85.
Кроме того, в боях были уничтожены склады боеприпасов в Александрове и Очеретино, база хранения топлива в Новоселовке, три диверсионные группы, а также десятки танков, бронемашин, самоходок, пушек и автомашин ВСУ.
Наша армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки сбила Су-24 ВВС ВСУ, а так же нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 173 районах.
Генерал-лейтенант отметил, что в районе Щурово Донецкой народной республики был поражен пункт временной дислокации боевиков националистического формирования.
Подразделения противовоздушной обороны за сутки сбили 15 украинских беспилотников и предотвратила попытку проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова.
«Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата – выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено», - подчеркнул Конашенков.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
391 - самолет.
211 - вертолетов.
3281 - беспилотный летательный аппарат.
406 - зенитных ракетных комплексов.
8086 - танков и других боевых бронированных машин.
1045 - боевых машин реактивных систем залпового огня.
4240 - орудий полевой артиллерии и минометов.
8621 - единица специальной военной автомобильной техники.