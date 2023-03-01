Владимир Путин пообещал показать новую линию московского метро китайской делегации

В открытии Большой кольцевой линии метро Владимир Путин поучаствовал дистанционно. Фото: Иван МАКЕЕВ

В открытии Большой кольцевой линии метро Владимир Путин поучаствовал дистанционно.

- Сегодня мы открываем девять станций. Это был завершающий этап масштабного строительства. Теперь новая линия полностью введена в строй и стала доступна для поездок по всей протяженности. Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием, - сказал глава страны.

Президент напомнил, что построить второе кольцо для соединения радиальных веток собирались еще в Советском Союзе, но дальше планов дело не шло. Но зато теперь БКЛ заработала.

- По своей протяженности линия – 70 километров – стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обогнав лидера, кольцевую линию Пекинского метро. Будем встречаться с представителем КНР – если программа позволит, покажем гостям, - сказал российский лидер.

Владимир Владимирович пошутил, как раньше боялись взяться за проблему московских пробок:

- У всех ужас стоял в глазах, когда думали по поводу ситуации с транспортом в таком огромном городе.

Но, как отметил президент, столичным властям удалось добиться «хорошего результата».

Мэр Москвы Сергей Собянин признался, что на БКЛ работала экономика всего города. Это самый сложный проект за всю историю российского метростроя.

Столичный градоначальник попросил Путина разрешения запустить линию.

- Как вы думаете, какой будет ответ? Разрешаю. С Богом, - сказал глава страны.

- Поехали, ребята! – скомандовал мэр.

Всего БКЛ теперь состоит из 31 станции и трех электродепо. Линию строили и запускали участками. Первый открыли на северо-западе Москвы в феврале 2018 года. В конце декабря прошлого года Собянин провел технический пуск последнего, восточного, участка нового кольца.

Сегодня движение пустили по девяти последним станциям: «Марьиной Роще», «Рижской», «Сокольникам», «Текстильщикам», «Печатникам», «Нагатинском Затоне», «Кленовом бульваре», «Каширской» и «Варшавской».

БКЛ проходит через 34 района с населением 3,3 млн человек.