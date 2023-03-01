Финны в шаге от вступления в НАТО без Швеции: что теперь будет между странами

Парламент Финляндии принял закон о членстве страны в НАТО. Фото: REUTERS

Сегодня финляндский парламент Эдускунта принял закон о членстве страны в НАТО. Из двухсот депутатов 184 проголосовали «за», семеро — «против», один бюллетень оказался пустым и еще семеро народных избранников отсутствовали.

Через месяц в Финляндии парламентские выборы, поэтому нынешний депутатский корпус решил исключить ситуацию, когда неспешные Турция или Венгрия ратифицируют вступление Финляндии в НАТО. Ведь может случиться так, что в Хельсинки принять соответствующий закон будет некому, пока не сформирован новый депутатский корпус.А такая вероятность есть - госсобрание Венгрии планирует проголосовать в марте. Турецкий меджлис также заявил о согласии в ближайшее время ратифицировать членство Финляндии в НАТО.

Впрочем, у решения финского парламента есть второе дно. Президент Саули Ниинистё должен подписать закон в трехмесячный срок. Тем самым, обозначен окончательный срок, до которого финны готовы будут ждать шведов для широко разрекламированного совместного вступления. Если те окажутся не готовы, то у Ниинистё просто не будет выбора - неподписанный им вовремя документ будет считаться отклоненным. Так что вступать в НАТО финны и шведы, скорее всего, будут порознь. Многие в Хельсинки опасаются, что разрыв этой связки негативно скажется на отношениях двух стран, возникнет незримая стена недоверия…

Зато вполне зримый забор уже к июню появится на финско-российской границе. Вокруг КПП в районе Иматра валят деревья, чтобы построить первый трехкилометровый участок в несколько метров высотой и колючей проволокой поверху. Всего планируется за три-четыре года перекрыть таким образом 260 из 1300 км совместной границы, чтобы защитить Финляндию от массовых проникновений с Востока. Которых, кстати, никогда и не было. Уже сейчас понятно, что это препятствие не эффективно и скорее вредно, поскольку негативно скажется на миграции животных.