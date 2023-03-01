Режиссер голливудской комедии «Час пик» признал, что Том Круз вдохновляется Климом Шипенко

Бретт Ратнер одним из первых увидел космический блокбастер «Вызов» и потерял дар речи Фото: СОЦСЕТИ

Так уж исторически сложилось, что работу русских режиссеров в Голливуде по достоинству оценивают нечасто. Там и своих мастеров хватает, чего уж скрывать. Поэтому каждый прорыв наших кинематографистов на запад теперь можно считать достижением.

Так было с Ильей Нашуллером, который крепко задружился с американскими продюсерами. Так стало с Егором Абраменко, «Спутник» которого понравился Netflix. Так теперь случилось и с Климом Шипенко, реализовавшим грандиозный план Первого канала снять первый художественный фильм в космосе.

Фото: кадр из фильма

Оказалось, что американский режиссер и продюсер Бретт Ратнер («Час пик», «Люди Икс», «Выживший») встретился с Шипенко и увидел одним из первых блокбастер «Вызов», который Клим вместе с Юлией Пересильд и снимал на МКС. Восторг и эйфория захлестнули Ратнера с головой, и он не смог сдержаться, чтобы не поделиться этим в соцсетях.

Фото: СОЦСЕТИ

— Я только что посмотрел один из самых новаторских фильмов, которые я когда-либо видел, — подписал селфи с Шипенко потрясенный американец. — Первый режиссер в истории, отправившийся в космос для съемок крупного кинофильма! Он подтолкнул Тома Круза к идее съемок в космосе, и теперь Тому придется снимать на Луне.

Бретт сравнил «Вызов» с «Гравитацией» и «Армагеддоном», но отметил, что у российского фильма есть «огромное сердце и юмор».

— Это настоящее, так как было снято в космосе! — подчеркнул американец. — Какое огромное достижение! Поздравляем Клима, его актеров и съемочную группу! Горжусь, что у меня есть друг, такой великий и талантливый режиссер и космонавт в придачу! Еще более впечатляющим, чем его талант, является то, что он является 575-м человеком в истории, побывавшим в космосе! Горжусь тем, что первым посмотрел фильм.

Фото: кадр из фильма

Любопытно, что Ратнер, погруженный в голливудскую повестку лучше любого россиянина, раскрыл настоящее положение дел: оказывается, это Том Круз вдохновился идеей Шипенко и Первого канала, а не наоборот, как все ошибочно думали.

Как мы помним, звезда франшизы «Миссия невыполнима» при поддержке Илона Маска собирался лететь в космос, чтобы снимать там кино. Интересно, чем это закончится, ведь для того, чтобы переплюнуть русских, Крузу с Маском придется лететь как минимум на Луну или Марс. На которую Шипенко, к слову, тоже нацелился.

В российский прокат фильм «Вызов» выходит 20 апреля 2023 года.