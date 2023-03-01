Стране нужны продавцы и слесари: кому в России готовы много платить и почему специалистов не хватает

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Безработица в России на рекордно низком уровне. По данным Росстата - 3,7%. Причем больше всего не хватает рабочих рук на самые простые специальности. По данным совместного опроса портала «Работа.ру» и сервиса «Подработка», чаще всего компании сталкиваются с нехваткой продавцов, слесарей и разнорабочих. Трудно найти водителей, грузчиков и электриков (подробнее – см. графику).

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

По словам экспертов, все началось еще с пандемии. Тогда часть мигрантов уехали из России и не смогли вернуться. При этом стали активно развиваться сервисы доставки. В большом количестве понадобились курьеры и водители, которые могли бы доставлять товары. Это привело к тому, что часть низкоквалифицированных рабочих сменила профессию. Отсюда и дефицит во многих сферах.

Более того, для массовых профессий характерна большая текучка. Сотрудники рассуждают вполне логично. Подобных вакансий вагон. Держаться за конкретное место особого смысла нет. Особенно если условия труда не устраивают. При этом и бизнес не спешит поднимать оклады линейному персоналу. Кризис - не лучшее время для этого.

- Нехватка массового персонала - ощутимая проблема для рынка. Но бизнес приспособился. Компании научились закрывать временные потребности в кадрах за счет самозанятых. Приглашают специалистов на выполнение конкретных работ, - объясняет Александр Ветерков, операционный директор сервиса «Подработка».

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

По словам экспертов, повышают оклады, как правило, не массовому персоналу, а квалифицированным рабочим. У которых есть востребованные навыки и умения. Дефицит таких сотрудников еще выше. А пользы для бизнеса они приносят больше.

Например, в Москве, по данным SuperJob.ru, за прошлый год сильнее всего выросли зарплаты у кондитеров, швей и механиков (в среднем на 15 - 20%). А больше всего получают в столице сборщики мебели, сварщики, электромонтажники, токари и фрезеровщики. Их средняя зарплата колеблется от 80 до 200 тысяч рублей в месяц. Если вы работаете в офисе и получаете меньше, хороший повод задуматься о смене профессии.