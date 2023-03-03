Ольга Кабулниязова: «Теперь я сама зажигаю звезды»

Продолжается прием заявок для участия в Кубке мира по фольклору - Езоло 2030, который состоится в июне в одном из самых популярных пляжных направлений на севере Италии. Ежегодно его организует Европейская ассоциация фольклорных фестивалей (ЕАФФ), чтобы дать возможность артистам из разных стран собраться вместе и выразить свою культуру и национальность через танцы, музыку и национальные костюмы. Количество артистов и руководителей ансамблей из стран СНГ в составе ЕАФФ растет ежегодно, привнося в мировую культуру что-то новое. Так, членом этой Ассоциации недавно стала Ольга Кабулниязова, экс-солистка одной из популярнейших групп Узбекистана, педагог по вокалу, автор уникальной методики обучения и основатель школы вокала Vivace. Ольга рассказала нам, какие горизонты открываются перед ней и ее учениками, а также раскрыла секрет взращивания звезд.

— Ольга, говорят, талантливый человек талантлив во всем — ваш профессиональный путь это подтверждает. Мечтала ли та юная вокалистка, поступившая в 2001 году в эстрадно-цирковой колледж на вокальное отделение, что ее ждет яркая карьера солистки одной из самых популярных и необычных групп Узбекистана начал 2000-х Zero с гастролями по России и Казахстану?

— Конечно, мечтала. И зародилась эта мечта еще в детстве. Сколько себя помню, была активной и артистичной, просила маму купить мне пианино и отвести в музыкальную школу. Мама меня поддержала. Я помню, как мой первый учитель вокала сказал, что я стану звездой. Он в той юной девчонке уже видел задатки артистки. Поэтому сомнений не было — я свяжу свою судьбу со сценой и музыкой. За годы в поп-группе Zero, мы выпустили альбом, у нас была насыщенная концертная жизнь, мы выступали с лучшими вокалистами России и Узбекистана: Кристина Орбакайте, Валерия, Авраам Руссо, группа «Премьер-министр», легендарная узбекская группа «Ялла», Шахзода, Райхон, Тохир Садыков, Муниса Ризаева и другие.

— В составе Zero вы получили две национальные премии Узбекистана: «Открытие года» в 2004-м и «Лучшая группа года» в 2005-м. Казалось бы, впереди звездная карьера певицы, но вы делаете шаг в сторону педагогики и открываете собственную школу вокала. Почему?

— В какой-то момент я поняла, что мне пора идти дальше, просто почувствовала, что достаточно выросла профессионально, могу и хочу делиться своим опытом, поэтому следующим логичным этапом стало открытие моей частной творческой студии под названием Vivace. Здесь и началась моя карьера педагога и художественного руководителя. Меньше чем за год я наняла семь преподавателей и приняла на обучение более ста детей. С тех пор прошло шесть лет, мои студенты получили более двадцати дипломов и призовых мест на лучших международных конкурсах. Практически параллельно с открытием школы, спустя год, я поступила в Государственную консерваторию Узбекистана. За достижения в творческой деятельности меня приняли сразу на второй курс вокального отделения. Окончила я ее с дипломом, где мне присвоены две специальности: педагог по вокалу и певица. Так что, теперь я сама зажигаю звезды.

— Вас как эксперта по вокалу пригласили сразу два международных профессиональных объединения: международная ассоциация педагогов вокала Estill Voice USA и EAFF, Европейская ассоциация фольклорных фестивалей. Почему США и Европа, а не, скажем, Россия и Беларусь? И что дает Вам и Вашим ученикам такое сотрудничество?

— Эти ассоциации — организации с мировым именем, прежде всего, сильной командой и грандиозными проектами. Их корни и дислокация здесь не важны совершенно. В 2022 году меня пригласили в международную ассоциацию преподавателей вокала IATS, президентом которой является Саша Дивайн. Это мировая ассоциация голоса, одна из самых крупных в мире, объединившая ведущих экспертов в сфере развития и реабилитации голоса. Здесь поддерживают высокие стандарты преподавания вокала, основанные на научных принципах и этических нормах. Я очень рада содействовать развитию вокального искусства и педагогики. С удовольствием участвую в ежемесячных онлайн-встречах с самыми востребованными в нашей профессии и популярными коллегами со всего мира: преподавателями, исполнителями, "звёздами" современного вокала, врачами-фониатрами, вокальными реабилитологами, актёрами, блогерами, авторами современных методик и научных исследований и т. д. С коллегами мы обсуждаем актуальные темы, связанные с голосом и музыкой в целом. В этом году я стала членом европейской ассоциации фольклорных фестивалей EAFF. Организация работает при поддержке Юнеско. Это решение открывает большие возможности для моих учеников, которые теперь могут получить опыт не только в эстрадном исполнении, но и в народном творчестве, так как ассоциация организует фольклорные мероприятия. Я уверена, что студентов моей школы и на этом поприще ждет успех.

— Ваши ученики уже покоряют мировые площадки и становятся победителями международных конкурсов, таких как Open Asia при Fiestalonia Mileno — конкурс для творческих и одаренных людей. Что бы Вы назвали своим секретом успеха?

— На занятиях к каждому ученику я ищу индивидуальный подход в зависимости от того, на что больше необходимо сделать акцент и какой результат важно достичь в итоге. Студия одна из самых популярных в нашей стране, так как многие мои ученики действительно добиваются успехов в конкурсах, получают высшие награды, участвуют в различных телевизионных съемках. Кроме Open Asia мои студенты занимали призовые места в международных конкурсах «Роза Востока», «Одаренные дети», «Зимние узоры», The song, который также проводится при Fiestalonia Mileno. Мы и сами организуем концерты. Например, в 2018 году при поддержке «Союза молодежи» я провела благотворительное мероприятие, которое приурочили ко Дню защиты детей. На нем выступили мои студенты, представив свыше пятнадцати вокальных и танцевальных номеров. И это не все. Вместе с моими талантливыми звездочками мы выпустили в свет мюзикл «Снежная королева», после чего ученики получили приглашения на главный проект Узбекистана «Юлдузча» (аналог российского шоу «Голос.Дети» — прим. ред.).

— Вероятно, секрет успеха школы ещё и в вашей авторской методике, основанной на комплексном подходе к обучению, которую вы используете. Насколько мне известно, с помощью этой методики можно не только развить музыкальный слух, поставить правильные дыхание и голос, но даже избавиться от дефектов речи. Есть и другие эффекты. Расскажите о них.

— Она решает проблемы с заиканием. Так, 99 % моих студентов, имеющих такой диагноз, в течение года занятий смогли избавиться от недуга благодаря пропеванию определенных звуков. Кроме того, убираются психологические зажимы. Во многом благодаря этому поток желающих обучаться именно у нас нескончаемый — с момента создания студия заключала контракты и приняла на обучение свыше восьмисот учеников. Растет успех моих студентов, растет и мой доход — сегодня он превышает на 250 % средний заработок преподавателей вокала в стране. Да, может и нескромно, но я считаю, что это еще одно подтверждение эффективности моей методики работы.

— Как эксперт с внушительным опытом ведения бизнеса в сфере образования, что можете посоветовать тем, кто только начинает свой путь?

— Я бы посоветовала учиться у лучших, никогда не терять веру в свой талант и много работать. Без этих трех составляющих очень трудно стать успешным в любой профессии.