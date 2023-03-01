Загрутдинов: В столице возведут еще свыше 70 километров дорог

Фото предоставлено Департаментом строительства г. Москвы.

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города стало сегодня одним из ключевых направлений градостроительной политики Москвы. Как отметил на встрече с журналистами руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, сюда входит создание новых дорог, искусственных сооружений и инфраструктурных объектов.

«В рамках развития транспортного каркаса столицы в этом году за счет средств Адресной инвестиционной программы запланировано построить 70,1 километра дорог, 33 искусственных сооружений и 19 пешеходных переходов», – сообщил Загрудинов.

По его словам, в планах до конца этого года ввод южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) примыкающего северного участка (СВХ) до Варшавского шоссе в районе МКАДа. Параллельно будет полностью готов и северный участок МСД в районе Некрасовка с соединением с автомобильной дорогой «Москва - Нижний Новгород - Казань» (М-12). Кроме того, завершится масштабное обновление Дмитровского путепровода в районе станции метро «Петровско-Разумовская». В порядок приведут и три развязки на МКАДе - на пересечении с улицами Верхние Поля и Капотня, Алтуфьевским шоссе и Липецкой улицей.