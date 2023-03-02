Россия акцентирует внимание на состоянии вечной мерзлоты и исследованиях на станции «Восток»

Фото пресс-службы форума «Чистая страна»

1 марта в Сколково стартовал международный форум-выставка «Чистая страна», в котором приняли участие профильные эксперты, бизнесмены и чиновники. На площадке ежегодно собирается до пяти тысяч участников из России и других стран. Программа включает сессии, посвященные развитию национального проекта «Экология».

«ЗАПОВЕДНОЕ ДЕЛО»

Новое направление профессиональное подготовки «Заповедное дело» может появиться в российских вузах.

«Мы рассчитываем в этом году на утверждение приказа Минтруда РФ для базового профессионального стандарта специалистов заповедного дела, - сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин. - Также разрабатываются образовательные стандарты по новому направлению подготовки высшего образования «Заповедное дело». Мы сотрудничаем по этому вопросу с крупнейшими вузами страны – это РУДН, МГИМО и ВШЭ».

Представитель Минэкологии заверил, что подготовка профессиональных кадров в сфере экологии является важным направлением министерства, а в 2023 году в 30 вузах дополнительно откроют экоклубы, которые кроме просветительской деятельности будут способствовать трудоустройству специалистов. Причем, эксперты нужны в том числе в системе обращения с твердыми коммунальными отходами. В стране в ближайшие несколько лет откроют 1240 новых объектов по сортировке и утилизации, где потребуются профессиональные кадры. В частности, замминистра подчеркнул, что Федеральный экологический оператор строит семь экотехнопарков по обращению с опасными отходами, два из которых откроют в этом году.

РЕКОНСТРУКЦИЯ КЛИМАТА ЗА МИЛЛИОНЫ ЛЕТ

Российские ученые продолжат изучать и прогнозировать важные климатические изменения на планете, одним из проектов станет система мониторинга за вечной мерзлотой.

«К концу 2025 года будет создана система, состоящая из 140 станций-пунктов наблюдения за вечной мерзлотой, которые будут в режиме онлайн отслеживать непрерывные процессы изменения температуры на нескольких горизонтах. В итоге мы будем понимать, что происходит с мерзлотой, и прогнозировать последствия», - пояснил Дмитрий Тетенькин.

Другой проект по изучению глобальных климатических изменений создают в Антарктике. На российской станции «Восток» уже строят новый зимовочный комплекс. В сезон там смогут жить и работать 35 учёных, у которых будет возможность реконструировать климат и газовый состав атмосферы за последние полтора миллиона лет, а также получить новые данные о парниковых газах в глобальных климатических изменениях.

ВЫРАЩИВАТЬ С НУЛЯ

Разумеется, на экологическом форуме большое внимание уделялось переработке отходов I и II классов опасности, а также чистоте воздуха.

«Три ключевых вещи, на которые хотелось обратить внимание. Первое – это подготовка кадров, пересмотр существующих программ, - пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. - Второе – это вопросы, связанные с наукой. Все, что связано с очисткой воздуха и переработкой отходов I и II классов опасности. И третье – сделать акцент на инструменты взаимодействия образования, науки и экономики».

Говоря о профессиональной подготовке кадров в сфере экологии, депутат обратил внимание, что, несмотря на ежегодную подготовку более 18 тыс. специалистов по направлениям природопользования и промышленной экологии, предприятия не пользуются возможностями целевой подготовки.

«В направлении промышленная экология этим инструментом не пользуется практически вообще никто. Мы не понимаем до конца, почему от работодателей нет запросов на таких специалистов, когда мы часто слышим, что нам специалистов не хватает», – сказал депутат.

В свою очередь, заместитель генерального директора ГК «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова указала на дефицит кадров у региональных операторов, в особенности инженеров, которые специализируются на переработке отходов. По ее словам, предприятия вынуждены готовить их своими силами. У региональных операторов также ощущается нехватка механиков, сварщиков, наладчиков и других специалистов для работы с оборудованием.