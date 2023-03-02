Срисовал все листочки и цветочки в Иваново: Как Вячеслав Зайцев открыл миру русскую моду

Вячеслав Зайцев готовится отметить 85-летие. Фото: Иван МАКЕЕВ

По давней традиции Вячеслав Зайцев отметит день рождения показом коллекции одежды «Многоликая мода». Это ретроспектива моделей бренда Slava Zaitsev, начиная с 1988 года, когда модельер показал свою первую авторскую коллекцию «Русские сезоны в Париже».

На показ прессу не позвали: «Мероприятие закрытое и эксклюзивное», - сообщили организаторы. Вход только по билетам (1000 - 5000 руб.). Съемка запрещена в том числе на мобильные телефоны. М-да... Говорят, несмотря на серьезную болезнь 85-летний Вячеслав Зайцев все-таки появится на показе. Будем надеяться, что праздник получится, но, конечно, не такой, как когда с артистической легкостью Вячеслав Михайлович проводил свои показы, восторженно повествуя о новинках моды.

В детстве Слава Зайцев мечтал стать или военным летчиком, что понятно: его детство пришлось на войну, или… артистом оперетты. У них в Иваново (где родился будущий модельер) особой популярностью пользовался музыкальный театр, артисты были в большом почете. Родители Славы участвовали в художественной самодеятельности, отец работал массовиком-затейником в городском парке. Неудивительно, что, поступив в первый класс, Слава стал петь в школьном хоре, где был самым голосистым учеником.

Свою первую в жизни премию, которая невероятным образом оказалась связана с будущей профессией, - отрез сукна на школьную форму – он получил, участвуя в городском конкурсе художественной самодеятельности. Его детство в прямом смысле прошло с песней. И что особенно удивительно: никогда не тянуло рисовать.

Вячеслав Зайцев в 1972 году. Фото: Альберт Пушкарев /Фотохроника ТАСС

После окончания семилетки он пошел за компанию с соседкой поступать в химико-технологический техникум. Вместе они подали документы на факультет прикладного искусства. На творческом экзамене Слава Зайцев был единственным, кто получил пятерку за натюрморт и рисунок гипсовой головы какого-то греческого бога. В техникуме выучился на художника по тканям и много-много, до одури, рисовал листочки, цветочки, огурчики… Как он потом рассказывал, в Иваново не было растения, которое он не срисовал: «Я мог так натуралистично нарисовать кисть красной смородины, что внутри каждой ягодки были видны семечки на просвет». И если бы не выплескивал на бумагу, мог бы разорваться под напором сидящих в нем образов. Техникум он окончил с отличием и продолжил учебу в Московском институте легкой промышленности. И только там решил стать модельером…

Первой его коллекцией еще в 60-е стали экспериментальные модели, сделанные на фабрике рабочей одежды, куда он попал по распределению. Те самые цветные фуфайки, стеганые сапоги и невероятные шапки для работников ферм и заводов, о которых потом много спорили. На Западе эта революция в рабочей одежде произвела бы фурор. Но в Союзе за три года ни одна модель, придуманная Зайцевым, не пошла в массовое производство. И он загрустил, это была настоящая драма художника.

Он ушел во Всесоюзный Дом моделей на Кузнецком мосту, надеясь, что там его творческие поиски найдут понимание и применение. За тринадцать лет он предложил сотни моделей одежды: от пальто до белья, от костюмов для повседневной жизни до вечерних нарядов. Именно в то время к нему пришла шумная слава. Его модели стали сенсацией на международных выставках. О нем написали в журнале «Пари Матч» - «Слава Зайцев диктует моду Москве». В западной прессе назвали «Красным Диором», ох уж эта любовь к ярлыкам. В Москве его разыскали Пьер Карден, Марк Боан (Dior) и Ги Ларош и признали «равным среди равных» (так называют себя мастера мира моды).

1984 год. Вячеслав Зайцев - руководитель Московского Дома моды. Фото Юрия Венделина и Виктора Рудько /Фотохроника ТАСС/

Он стал главным кутюрье Советского Союза. Его наряды носили: Алла Пугачева, Эдита Пьеха, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Людмила Гурченко, Иосиф Кобзон... Он шил костюмы для «Машины времени», одевал группу «На-На». Как художник по костюму оформил множество спектаклей. Но все что придумывал Зайцев можно было увидеть на подиуме или на звёздах, но не на обычных людях на улице. Таковы были «законы» моды в Советском Союзе. Ситуация изменилась во времена перестройки, когда на Проспекте мира открылся Дом моды Вячеслава Зайцева и при нем же салон, где продавалась одежда. Но и тут до его зарубежных коллег было как до Луны. Если по лицензиям давнего друга Пьера Кардена шилась одежда в сотне стран мира, а во Франции более 6 тысяч магазинов торговали вещами этой марки, то с брендом Slava Zaitsev этого не произошло. Развернуться в империю моды не получилось…

Несколько лет назад Вячеславу Зайцеву поставили диагноз - болезнь Паркинсона. Его самочувствие за последние годы заметно ухудшилось. Сейчас он живет за городом в трёхэтажном особняке, откуда почти никуда не выходит. Руководство Домом моды передал своему сыну Егору. СМИ много раз писали, что Дом моды Зайцева несет колоссальные убытки. У компании скопились огромные долги, в том числе за аренду земельного участка в центре Москвы. От артистов заказов не поступает, мастера кройки и шитья разбежались...

Не так давно разразился неприличный скандал, когда на очередной день рождения модельера, куда пришли его друзья Алла Пугачева, Максим Галкин* (признан иноагентом), продавали билеты по 15 тысяч рублей. Зайцев об этом как будто бы не знал, но об этом знало его окружение... Потом в соцсетях появилось видео тяжелобольного Вячеслава Михайловича. Его снимала семья Гарафутдиновых для TikTok, они выложили ролик на всеобщее обозрение. Давно ходят слухи о напряженных отношениях модельера с единственным сыном Егором, а у сына не менее напряженно с его старшей дочерью Марусей. Правда в одном из последних своих интервью Вячеслав Зайцев эти сплетни опроверг, мол, у всех прекрасные отношения. И вообще у них команда: «Я, Егор, Настя, Маруся (внучки Зайцева. - Ред.) готовим новую молодежную коллекцию, которая будет с успехом продаваться». Слухи о банкротстве Дома моды он назвал глупостью… Пускай так и будет, особенно в день рождения Маэстро, открывшего миру русскую моду.

*признан иноагентом на территории РФ.

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