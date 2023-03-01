Герой спецоперации «Z» лейтенант Магамедов отстоял в бою поселок

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто хорош для первой роли, не годен для второй!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил предугадывать события: «Великие приключения начинаются, от малых причин».

РАЗБИЛ ДОТ ВРАГА

Старший матрос Алексей Заводской

«Перед батальонной тактической группой российских Вооруженных Сил, в составе которой действовал старший матрос Алексей Заводской стояла задача по недопущению прорыва противником рубежей обороны и подхода резервов националистов. Алексей в составе расчета боевой машины реактивного артиллерийского взвода выполнял боевую задачу по огневому поражению националистов, предпринявших попытку прорыва оборонительных позиций российских войск. Обеспечивая огневую поддержку российским подразделениям, расчет орудия старшего матроса Заводского вел бесперебойный и точный огонь по указанным координатам. Расчетом Алексея Заводского, благодаря сплоченным, слаженным действиям, был уничтожен минометный расчет противника и до 20 националистов. Также в ходе боя, находясь под постоянными обстрелами противника, экипаж боевой машины поразил бетонный дот, из которого противник вел огонь по нашим войскам, в результате чего было уничтожено огневое средство противника и до 7 боевиков. Наносимые артиллерийские удары по объектам противника значительно ослабили боевые порядки националистов, что позволило отбросить их на исходные позиции».

ОТСТОЯЛ В БОЮ ПОСЕЛОК

Лейтенант Эфенди Магамедов

«Действуя в составе подразделения российских Вооруженных Сил, лейтенант Эфенди Магамедов участвовал в освобождении одного из населенных пунктов от подразделений украинских националистов.

После вытеснения боевиков российским подразделениям была поставлена задача – закрепиться на занимаемых позициях, организовав оборону. Националисты в течение недели предпринимали неоднократные попытки прорвать позиции российских подразделений, применяя при этом средства постановки помех. Магамедов несмотря на сложную радиоэлектронную обстановку, организовал бесперебойную связь подразделении, что позволило оперативно координировать силы при обороне. В результате очередного вражеского артиллерийского залпа была повреждена антенна, расположенная на аппаратной машине, обеспечивающей связь внутри дивизиона. Магамедов лично, невзирая на угрозу собственной жизни, выдвинулся для устранения повреждений.

Действуя смело и решительно, Эфенди оперативно восстановил неисправности и заново настроил станцию связи, получив при этом осколочное ранение от разорвавшегося рядом минометного снаряда.

Как только связь была восстановлена, артиллерийским расчетам были переданы координаты мест расположения артиллерийских и минометных позиций националистов, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы. По итогам боестолкновения все атаки боевиков были отбиты, населенный пункт остался под контролем российских Вооруженных Сил».

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