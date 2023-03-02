Военная спецоперация на Украине 2 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 марта 2023 года.

Воздушная тревога была объявлена на Украине в Киеве 1 марта 2023 года. Сирены завыли как в украинской столице, так и в других городах Киевской области. Населению рекомендовалось оставаться в укрытиях.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России поразили украинский центр радиоэлектронной разведки, который был расположен в районе Броваров под Киевом.

Российские десантники ведут наступление в районе Кременной в ЛНР. Собеседники уточнили, что поддержку наступательных действий ведет бронетехника, в том числе танки Т-90М «Прорыв», а также задействована тяжелая огнеметная система «Солнцепек».

ВСУ предприняли попытку совершить атаку на объекты в Крыму беспилотными летательными аппаратами, дроны были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Вооруженные силы России поразили пункт временной дислокации боевиков националистического формирования в ДНР, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

В январе 2023 года вышел клип в поддержку спецоперации «Русские, вперед». Ролик завирусился в сети и собрал сотни единомышленников.

В комментариях люди отметили стиль видео, хороший монтаж и правильную позицию авторов.