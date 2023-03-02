Французские парламентарии перепились, пока спорили

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Давно такой свары не видали во французском парламенте. Депутаты Национальной Ассамблеи сцепились не на шутку по поводу предложенной правительством противоречивой пенсионной реформы. Пламенные речи, взаимные оскорбления, даже скрытые тычки в кулуарах. Ну ведь стресс же! Да, никто не спорит, и его надо как-то снимать, пока нервы совсем не порвутся.

А универсальное средство тут одно - что у нас, в матушке России, что у них - в разных там Европах. Это, извините, хорошая выпивка. И французские депутаты ринулись в парламентский бар. На беду он там работает круглосуточно. В итоге заполучил два рекорда. Во-первых, добился невиданной за долгие годы выручки. Но, во-вторых, остался без запасов алкоголя - нардепы высосали все!

Да ладно бы только это. Некоторые депутаты так сильно заливают политические страсти спиртным, что не могут удержать их в себе, - уборщицы вынуждены каждый день менять загаженные вусмерть урны.

Многие парламентарии, распаляясь в ходе дебатов, начинали прикладываться к бутылке с утра и керосинили потом до 3 часов ночи. Говорят, кое-кого из таких загудевших официантам потом пришлось просто «отдирать от пола».

Проблемы с алкоголем в Нацассамблее – явление не новое, эксцессы случались и раньше. Однако, один из депутатов, пожелавший остаться анонимным, признался: «Я видел, как люди здесь становились алкоголиками, но никогда в баре не было так оживленно, как во время обсуждения этой пенсионной реформы».

На фоне скандала руководство палаты задумалось об ограничении продажи алкоголя.Одно из предложенных решений – не продавать спиртное по вечерам, чтобы избежать поздних загулов. Поскольку французский парламент заседает до самой ночи, пик распития приходится на промежуток с восьми до полдевятого вечера – традиционное время ужина для французов.

Новость о том, что «лавочку» могут прикрыть, вызвала панику среди некоторых членов парламента. Один из них уже заявил, что «бар служит местом, где депутаты могут пообщаться с политическими соперниками и немного проветриться между дискуссиями».

Другие народные избранники нашли причину в напряженном графике. «Мы единственный парламент, который работает до ночи. Если кто-то и выпивает, это потому, что приходится жить в ненормальном ритме”, - утверждает один из депутатов.

Ах, вот оно что - ненормальный ритм.