Похудевшая Пегова похвасталась эффектной растяжкой

Ирина Пегова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве прошла вечеринка, посвященная премьере комедийно-приключенческого сериала «Моя мама – шпион» на канале СТС. Главную героиню ситкома сыграла Ирина Пегова. Актриса перевоплотилась в скромную домохозяйку, внезапно оказывающуюся в водовороте невероятных событий. В сериале она носит подчеркивающие ее женственные формы наряды и выполняет сложные трюки. Для премьеры 44-летняя звезда выбрала не менее эффектный образ: золотистое мини-платье с леопардовым принтом, позволившее ей продемонстрировать стройные ноги.

Актриса появилась на премьере в эффектном золотом мини. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ирина была в отличном настроении и с удовольствием позировала фотографам, принимая наиболее выигрышные позы. Расшалившись, артистка даже сделала на камеры ласточку, похваставшись хорошей растяжкой. В 2015 году Пегова победила в телешоу «Танцы со звездами» и с тех пор не расстается со своим увлечением. Танцы стали ее страстью, актриса посвящает им немало времени и даже участвует в соревнованиях на танцполе.

Ирина с удовольствием позировала фотографам и даже сделала ласточку. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На премьеру Ирина пришла в компании загадочного молодого человека. Актриса не представила своего спутника гостям показа. Возможно, таинственный кавалер Пеговой – именно то романтическое увлечение, о котором она недавно рассказала журналистам. Ирина заявила, что не представляет себе жизни без влюбленности, поэтому не отказывается от внимания представителей сильного пола. А на вопрос: влюблена ли она сейчас, артистка ответила: «Я очарована!».

Пегова призналась, что пока ее роман похож на мимолетное увлечение. Но если искра перерастет в сильное чувство, то она готова к новой любви.

На премьеру Пегова пришла в компании загадочного молодого человека. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Экранного мужа Пеговой в сериале сыграл Георгий Дронов. А ее партнером по шпионским приключениям стал Владимир Вдовиченков. Артист пришел на показ в компании жены, актрисы Елены Лядовой. Супруги продемонстрировали полное единение в выборе цвета одежды и нарядились в с ног до головы в черное. На красной дорожке они позировали вдвоем, при этом Владимир нежно обнимал супругу за талию.

Владимир Вдовиченков, Елена Лядова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сюжет сериала строится вокруг двойной жизни домохозяйки Даши. Когда-то она была звездой спецотдела внешней разведки. Но это все осталось в прошлом, и сейчас ее жизнь – это примерный брак: муж-стоматолог, двое детей-подростков, собака, домашние дела. Размеренную череду будней внезапно прерывает активация памяти, стертой двадцать лет назад. К героине возвращаются не только бойцовские навыки, но и дерзкий характер и любовь к ярким нарядам. В компании коллег и харизматичного экс-жениха (Владимир Вдовиченков) ей предстоит снова окунуться в преступный мир и выбрать одну из жизней: хранительницы домашнего очага или шпионки.