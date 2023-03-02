Больше не голубоглазая блондинка: Дисней сделал чернокожей фею Динь-Динь из Питера Пэна

В оригинальном «Питере Пэне» героиня была описана как голубоглазая блондинка

Мы недавно писали, что в новой британской экранизации «Трех мушкетеров» (в российском прокате с 23 марта) д’Артаньян стал чернокожим. Это вообще тенденция в современном западном кино: героям классических произведений произвольно меняют этническую принадлежность. Так поступали и с Макбетом, которого сыграл Дензел Вашингтон, и с Дэвидом Копперфилдом (его недавно сыграл индиец Дев Пател), вот-вот случится с Русалочкой (на главную роль в фильме, выходящем в США в мае, назначили темнокожую Холли Бейли).

Сейчас та же студия Disney, которая выпускает игровую версию «Русалочки» (она основана на мультфильме 1989 года), представила трейлер к фильму «Питер Пэн и Венди» (он выйдет в апреле на сервисе Disney+). В основе его - тоже старый анимационный фильм, снимавшийся под присмотром самого Уолта Диснея. Студия уже много лет переснимает свои классические мультфильмы с живыми актерами, этим проектам нет числа - тут и «Алиса в стране чудес», и «Аладдин», и «Дамбо», и «Красавица и чудовище»… И Питер, и Венди в новой картине остались белыми, но миниатюрную фею Тинкербелл (в русском переводе сказки Джеймса Барри ее назвали Динь-Динь) сыграла чернокожая актриса Яра Шахиди.

Некоторые в соцсетях хвалят студию за то, что она так увлеченно пропагандирует этническое разнообразие, но далеко не у всех это вызвало восторг. Многие пользователи соцсетей негодуют. Один, как сообщает сайт TMZ, пишет: «Disney вообще не беспокоится о том, чтобы снимать новые фильмы с людьми разного цвета кожи. Они просто берут чернокожих и дают им роли, изначально придуманные для белых, и это показывает: 1) как ленив Disney, 2) как это все по-расистски - они считают, что люди с другим цветом кожи не заслуживают отдельных историй (если речь не идет о мультфильмах)?»

Ну, а другие напоминают, что в оригинальном «Питере Пэне» героиня была описана как голубоглазая блондинка, и произвольно менять эти характеристики просто неправильно.

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