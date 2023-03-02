Железные дороги в зоне СВО взял под контроль бронепоезд «Волга»

Экипаж бронированного состава проводит техническую разведку и разминирование участков местности, а также восстанавливает разрушенные дороги

Российские военнослужащие задействовали бронепоезд «Волга» для разминирования и восстановления железной дороги в зоне специальной военной операции (СВО). По ним все активнее доставляют военные и гуманитарные грузы. Но перед этим дорогу проверяет бронепоезд «Волга».

«Экипаж бронированного состава проводит техническую разведку и разминирование участков местности, а также восстанавливает разрушенные дороги. В ходе движения, если обнаруживается незначительное повреждение пути, своими силами личный состав спецпоезда в состоянии устранить выявленные разрушения и продолжить движение», - сказал начальник специального поезда.

Впереди бронепоезда разведку может вести беспилотник. Если оператор видит подозрительную обстановку, он докладывает командиру. При необходимости бронепоезд останавливается и группа саперов проводит разминирование.

На бронеплощадках с толщиной брони от 10 до 20 миллиметров, в бронерубках стоят крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, с открытых платформ смотрят защищенные мешками с песком зенитные установки ЗУ-23, что эффективно уничтожают и большинство наземных целей, а также другая новейшая техника для ведения огня. Бронепоезд может прихватить с собой на платформе БМП-2 или танк Т-62.

Комплекс вооружения позволяет личному составу действовать эффективно в самых сложных условиях. На «Волге» есть аппаратура, с помощью которой можно воспроизводить тщательную инженерную разведку путей. Ведь фугасы могут находится на большой глубине под насыпью и предназначаться грузовому железнодорожному составу.

Отметим, что бронепоезда применялись при истреблении терроризма на Северном Кавказе. Как в Чеченской республике, так и для контроля за железнодорожным участком в Абхазии в 2008 году.

Но особую роль они сыграли в середине прошлого века на Западной Украине. Там они позволили безопасно перебрасывать большие подразделения при окружении и зачистках лесных массивов от бандеровских банд. Бронепоезда успешно участвовали в облавах на «лесных братьев» на железных дорогах Галиции вплоть до 1953 года.

«Волга» - это не единственный бронепоезд, который стоит на вооружении. В российских войсках есть также бронепоезда «Амур», «Байкал» и «Козьма Минин».