Украинского агента поймали в Комсомольске-на-Амуре

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный инициативно через сеть Интернет связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли преступную деятельность жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный инициативно через сеть Интернет связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины с целью передачи сведений в отношении военных объектов Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории Хабаровского края», - прокомментировали кадры оперативной съемки в ФСБ России.

В ведомстве пояснили, что собранная изменником информация могла быть использована сотрудниками СБУ или НАТО для проведения «диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники».

Как только сотрудникам поступила такая информация из-за границы, они тут же установили наблюдение за шпионом, а потом задержали его.

Следственным подразделением органа безопасности возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 («Государственная измена») УК России.

Эта статья предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы в колонии строго режима и штраф в 500 тысяч рублей. При этом, если совершивший подобное преступление добровольно сообщит органам власти о том, что совершил измену и будет способствовать предотвращению ущерба интересам страны, то его освободят от уголовной отвественности.