Степашин заявил, что полное восстановление Мариуполя займет два года

Экс-премьер в свой День рождения, 2 марта, поздравил Радио «Комсомольская правда» с началом вещания в Мариуполе и Луганске Фото: Алексей БУЛАТОВ

…- Сергей Вадимович, доброе утро!

- Слушаю.

- Это Радио «Комсомольская правда». И, можно сказать, что - и радио Донбасса. Потому что мы в полдень, 23 февраля, начали вещание на Мариуполь. И - вчера, в полдень же, - в Луганске.

- Поздравляю мою «Комсомолку» с этим событием.

- И - продолжение следует…

- Мы еще будем с вами слышать радио «Комсомольская правда» из Киева.

- Это заголовок сегодняшний… Может быть, вы нам назовете точную дату, Сергей Вадимович?

- Время это, в любом случае, придет.

Потому что, все-таки, для меня понятие Киевская Русь – это не просто история, это суть нашей страны.

Так что, все будет нормально, поверь мне.

- Верю, конечно! Ну, я представлю нашим радиослушателям, кто не знает, Сергей Степашин – председатель Общественного совета Минстроя, руководитель Императорского православного палестинского общества и экс-премьер Российской Федерации.

- Все точно отчеканил.

- А разговор мне хотелось бы продолжить - опять-таки, на тему Мариуполя. Вот буквально на днях вице-премьер Марат Хуснуллин, с которым мы неделю назад встречались в Гостином дворе, после послания Президента… (Он тогда сказал, что за год месяц провел в Мариуполе.) И вот - буквально вчера озвучил такие интересные цифры, что там, меньше, чем ща год, уже сдано 15 новых многоквартирных домов. Я почему еще вам позвонил? Вы же там были, в Мариуполе, не так давно…

- Да я видел, на самом деле, эти дома, вручал даже ключи жителям, побывал в квартирах.

Кстати, замечательные квартиры, многие из них уже оборудованы даже и мебелью, частично, потому что понятно, что жители, которые пострадали во время боевых действий, потеряли, по сути дела все.

То, что Марат Хуснуллин бывал там в течение месяца, я это знаю не понаслышке. Мы с ним постоянно - на связи.

- Нет, месяц в общей сложности, за год он там провел.

- Да, Марат Шакирзянович одним из первых приехал туда и наладил систему работы, что очень важно.

И речь - не только о строительстве нового жилья. Вот ты сейчас привел цифру - сдано 15 домов. А ещё полторы тысячи домов (там же не все они были разрушены) подключены к теплу.

По сути дела, Саш, все дома, где живут сегодня наши граждане, я подчеркиваю, наши граждане, подключены к теплу.

Несколько котельных построено, в том числе, стационарных.

Там есть газ, свет, тепло…

То есть, выполнена грандиозная задача. Так что…

Помнишь, я как-то тебе в декабре говорил – через два года - ну, строители говорят через три, но я все-таки считаю, что через два года - Мариуполь будет без следов конфликта. А через три это будет один из самых красивых городов на Азове.

- Ясно. Тогда же классный совершенно репортаж был опубликовали в "Комсомольской правды" – 18 фотографий и нашего знаменитого военкора Димы Стешина, и помощников, которые с вами ездили, и снимки информагентств, в том числе и ТАСС.

- Ну, мы, постарались помочь любимой газете. (смеётся)

- А вот, знаете, еще меня какая цифра тронула? В то время, как на той стороне говорят, сколько танков, ракет прибыло… А у нас такая информация - от того же Хуснуллина - «к восстановлению и строительству объектов в новых регионах… привлечено более 900 единиц техники и свыше 30 тысяч строителей».

- Да, только в Мариуполе больше 30 тысяч строителей, причем, со всех регионов страны. У нас такой опыт был. Ну, те, кто помнит – это мое поколение, по крайней мере – когда случилось страшное землетрясение в Ташкенте, все советские союзные республики включились в восстановление города.

И вот то же самое сейчас в Мариуполе – там же не только дома строятся, а восстанавливается замечательный театр, скоро пойдет трамвай, зоопарк заработал, детские учреждения, восстанавливается дворец спорта, стадион.

Кстати, там неплохая футбольная команда, я думаю, будет играть у нас когда-нибудь в российской премьер-лиге.

Ну и, кстати, я посмотрел, там ведь великолепная зона отдыха. Чудесные пляжи, море красивое.

Так что, у Мариуполя хорошее будущее - я в этом абсолютно убежден. Это будет совершенно другой, красивый город.

- А что там за команда футбольная? Она лучше «Динамо» играет?

- Не будем сейчас комментировать «Динамо», тем более, мы вчера не выиграли у «Крылышек». (Встреча с «Крыльями Советов» закончилась со счетом 1 :1.- А.Г.)

- Это мы вырезаем или оставляем?

- Можно оставить.

- Вы так немножко погрустнели… (Степашин - член Совета директоров ФК «Динамо».) Извините за такой вопрос бестактный… Сергей Вадимович, пользуясь тем, что вас сейчас слушает и Луганск, и Мариуполь…

- Я думаю, и Донецк, а, может быть, и Киев нас услышат тоже потихонечку… Кстати, самое интересное, когда я давал интервью в Мариуполе, в декабре, мне потом сообщили мои товарищи, а у меня все-таки друзья остались в Украине, даже в Киеве показали.

Причем, как ни странно, без злобы. Что, оказывается, мы восстанавливаем город и делаем людям добро. Может быть, что-то там шевельнулось человеческое и у масс-медиа с той стороны?

- Пользуясь тем, что Мариуполь Степашина сейчас слушает, вот что бы вы хотели нашим гражданам передать? Прямо сию минуту.

- Мирного неба, конечно. Второе – надо восстанавливать и промышленный потенциал – это один из серьезнейших был центров металлургии Советского Союза.

И - чтобы поскорее болячки конфликта прошли. Я очень переживаю за тех людей, которые, конечно, исстрадались.

Я видел их глаза, даже когда вручал ключи от новых квартир… В общем, так улыбаются люди, но тоска была заметна. Ну, не тоска даже, а грусть такая в глазах. Поскорее должно бы это пройти.

И пожелать, конечно, в первую очередь, хочется - мира и добра этим замечательным людям.

- Спасибо огромное, Сергей Вадимович. Да, кстати - (это я к радиослушателями уде обращаюсь) - сегодня, 2 марта – день рождения моего героя, Сергея Степашина. Сергей Вадимович, я тогда - от имени слушателей радио «Комсомольская правда», в том числе, и из Мариуполя, Луганска (а всего у нас - более 400 городов вещания) могу же вас поздравить прямо в эфире сейчас?

- На самом деле, ты знаешь мою формулу, она в общем-то еще из царской России. День рождения – это праздник, в первую очередь, родителей. У меня, слава Бону, жива еще мама, поэтому я вот еще молодой человек…

- Скажите, а Людмила Сергеевна Радио «Комсомольская правда» слушает?

- Слушает, и телевизор смотрит, и газеты читает. Так что она у меня молодец, несмотря на то, что ей скоро 21 марта - будет 95.

- Людмила Сергеевна, вы нас слышите? Радио «Комсомольская правда» поздравляет вас с днем рождения вашего замечательного сына! Сергей Вадимович, спасибо огромное, что вы всегда в такую рань откликаетесь. И еще вопрос - вы как отметите сегодня день рождения? Вот вы сейчас с чего начали своё утро?

- Да звонки пошли с утра, поэтому встал пораньше, что называется, а так ничего особенного, это ж не юбилей. Внучка, сын, супруга, собственно, и все.

- Физзарядку вы отложили, да, или пробежку, в связи с тем, что мы вам названиваем?

- Да, сразу после «Комсомолки» пойду заниматься.

- А что, какие упражнения конкретно?

- Сначала у меня такая быстрая ходьба в течение часа, потом комплекс упражнений.

- Ого, это вы целый час ходите, да?

- Да. Время такое – надо ходить.