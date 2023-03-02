Анализ на дисбактериоз не расскажет о причинах прыщей на лице

Врач-дерматолог Мария Журавлева, автор книги «Под покровом кожи», объяснила, существует ли идеальная диета для красивой кожи и почему не стоит злоупотреблять скрабами

Книга «Под покровом кожи» издательства «Комсомольская правда» будет интересна не только девушкам, озабоченным своей внешностью, молодым мамочкам, переживающим за дерматит у малыша, женщинам, с ужасом обнаружившим целлюлит. Она и для мужчин, и для студентов. И для всех, кто хочет узнать все о нашем самом большом органе — нашей коже и ее здоровье. Мы поговорили с автором, практикующим дерматологом Марией Журавлевой.

САМАЯ ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА

— Многие не особо погруженные в медицину люди считают, что дерматологи занимаются исключительно прыщами. И иногда родинками. А как на самом деле? С какими самыми частыми проблемами к вам обращаются?

— Дерматология — одна из самых обширных областей медицины. Более 3000 специальностей, огромное количество подразделов: дерматология, венерология, микология, трихология, подология, дерматоонкология и еще множество других. Разбираться одинаково хорошо во всех областях невозможно. Дерматология — бескрайняя!

— Вы с таким восторгом говорите о своей специальности... Это была любовь с детства? Чем вас так привлекла дерматология?

— Если честно, дерматологию выбирала по престижности. 15 лет назад это была одна из самых популярных ординатур, поступить в которую было сложно. Но вы правы, я люблю свою работу. Правда, эта любовь пришла уже непосредственно вместе с пациентами, с разбором сложных случаев.

— Каких именно? Расскажите про интересные, запутанные случаи, когда решение было неочевидно? Какой самый запомнившийся?

— Я веду экспертный блог в соцсетях, поэтому ко мне часто обращаются не просто за вторым, а за 5–6-м мнением. В таких случаях советуемся с коллегами, беру биопсию, читаю книжки. Ну и я «везучая». Мои коллеги в шутку называют меня поставщиком сложных случаев. Недавно обращалась онлайн женщина из Краснодара. Я усомнилась в правильности поставленного диагноза, отправила к проверенной коллеге, перебрали гистологию (то есть изучили анализы тканей. — Ред.). И опять ничего не понятно. Теперь пересматриваем стекла (то есть заново изучают соскобы. — Ред.), собираем консилиум. У нас очень интересная работа!

НЕ ВЕРЬТЕ МИФАМ О КОЖЕ

— Правда ли, что состояние кожи напрямую связано с состоянием кишечника? И чтобы добиться ровного цвета лица, надо правильно питаться?

— Нет. Это как раз один из самых больших мифов, связанных с кожей, о нем мы много говорим в моей книге «Под покровом кожи». Правильное питание — это прекрасно. Но им не вылечить кожные заболевания.

Появление высыпаний/покраснений/сухости/зуда или жжения — это признаки того, что вашей коже нужна забота. И лечить нужно в первую очередь ее. Ну представьте: у вас болит колено, а вас вдруг отправляют сдавать кал на дисбактериоз, мол, все болезни от плохого пищеварения… Странно, не правда ли? Кожа — это самый большой по площади орган в нашем организме. Любите ее, и она ответит вам взаимностью.

ЦИТАТА ИЗ КНИГИ

«Кормите не аптеки, покупая БАДы для красоты, а себя!

Для красоты нашей коже особенно нужны: рыба (преимущественно морская и не реже двух раз в неделю), растительные масла холодного отжима, семена (кунжута, льна, подсолнечника, тыквы, а не только нашумевшие чиа). Возьмите за правило съедать не менее пяти порций различных овощей и фруктов в день, не забывайте и о зелени. Глядишь, и целлюлит уйдет, и никакая щетка не понадобится».

СОБЛЮДАЙТЕ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ

— Когда уход за кожей избыточен, а когда недостаточен? Есть адепты минимального вмешательства — «умывайтесь холодной водой с мылом и будете красоткой». А есть те, кто наносит по 10 уходовых средств каждое утро и вечер, и считают, что этого мало. Существует ли золотая середина?

— Золотая середина между этими двумя крайностями. Правильный вариант ухода — это бережное очищение, увлажнение и защита от солнца. Это три кита здоровья кожи. А раз этапов три, то вполне достаточно и трех средств. Остальные могут вводиться дополнительно в зависимости от потребностей кожи.