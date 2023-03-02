Вернувшаяся из Нью-Йорка Акиньшина и Хабенский с женой: Звезды пришли на премьеру фильма «Беспринципные в деревне»

Оксана Акиньшина, Надежда Михалкова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера полнометражного продолжения сериала «Беспринципные», снятого по мотивам рассказов писателя Александра Цыпкина. В широкий прокат фильм выходит 2 марта. Действие комедии о быте и нравах жителей престижного московского района - Патриарших прудов – на этот раз переносится в деревню. Режиссером картины, как и всех сезонов сериала «Беспринципные», стал Роман Прыгунов, ранее снявший фильмы «Духless» и «Духless 2». В проекте участвует почти весь актерский состав сериала: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Николай Фоменко, Павел Табаков, Надежда Михалкова. Появятся на экране и новые герои в исполнении Александра Балуева и Ирины Пеговой.

Картину на сцене кинотеатра «Октябрь» представила съемочная группа проекта. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По сценарию, размеренные будни деревни взбаламутил юбилей отставного генерала Хадякова, отмечающего 60-летие. День рождения он решает отпраздновать не на Патриарших прудах, а в русской глубинке. Но праздник идет не по плану. Жители Патриков ссорятся между собой, не находят общий язык с местными жителями и в итоге остаются без еды.

Павел Деревянко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Картину на сцене кинотеатра «Октябрь» представила съемочная группа проекта. Посмотреть фильм пришли звезды кино, телевидения и соцсетей: режиссер Константин Хабенский, актрисы Нонна Гришаева, Эвелина Бледанс и Агата Муцениеце, блогер Елена Блиновская, телеведущая Лена Летучая, солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов и многие другие.

Нонна Гришаева с мужем. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Оксана Акиньшина, сыгравшая в фильме одну из главных ролей, недавно вернулась из отпуска. Актриса летала в Нью-Йорк вместе с возлюбленным – актером Данилой Козловским. Свой визит в США Акиньшина не афишировала, однако все же не удержалась и опубликовала в соцсетях несколько фотографий, снятых в Центральном парке на Манхэттене. Данила летал в Нью-Йорк по важному поводу: его дочери Оде-Валентине исполнилось три года. Девочка живет за океаном вместе с матерью. С моделью Ольгой Зуевой Данила расстался вскоре после рождения дочери из-за романа с Акиньшиной.

На премьере «Беспринципных» Козловский не появился. Пару Акиньшиной на красной дорожке составила ее коллега по сериалу Надежда Михалкова. Поддержать сестру в этот важный для нее вечер пришел режиссер Артем Михалков.

Артем Михалков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Съемки сериала проходили в Ленинградской области, и накануне премьеры Надежда Михалкова рассказала в соцсетях, что была очарована красотой этого края.

«Спасибо большое таким просторам, такой красоте и людям, которые нас принимали в Ленобласти. Мандроги - какая же красота! Как повезло тем, кто там живет: видеть, как сменяется одно время года на другое так красочно и ярко, этому позавидует любой городской житель. Съемки «Беспринципных» это, безусловно, скрасило. На завтраки, обеды и ужины, если не было холодно, мы выходили к реке, и у нас были пикники. Мы старались проводить время на природе, потому что она удивительная: они питает, наполняет и это абсолютно точно запомнится навсегда», - рассказала актриса.

Худрук Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский появился на показе вместе с женой – актрисой Ольгой Литвиновой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Худрук Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский появился на показе вместе с женой – актрисой Ольгой Литвиновой. Супруги нечасто выходят вместе в свет. В этом году они отметят десятилетие совместной жизни – артисты поженились летом 2013 года. 41-летняя Ольга, дочь бывшего генерального директора «Мосфильма», родила 51-летнему Хабенскому двоих детей: дочерей Веру и Александру.

Ирина Пегова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ирина Пегова в этот вечер сделала ставку на яркий цвет: актриса выбрала для выхода в свет изумрудное мини-платье. Воланы на груди подчеркнули и без того пышный бюст актрисы. Образ дополнили лаконичные черные ботильоны, яркий макияж и уложенные мягкими волнами волосы.

Эвелина Бледанс. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще одной эффектной гостьей показа стала Эвелина Бледанс. Актриса появилась в платье с ярким графическим принтом, которое было трудно не заметить. Свой наряд она дополнила поясной сумочкой известного бренда. Аксессуар от Gucci (к слову, не новый, из коллекции «Fake/Not» 2020 года) в московских магазинах продается за 107 тысяч рублей.

Елена Летучая. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Писатель Александр Цыпкин. Фото: Борис КУДРЯВОВ