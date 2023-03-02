Европа мечтает выставить украинцев за дверь: Введены новые меры

В Польше начали выставлять украинским беженцам счета за проживание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда-то ли в ноябре, то ли в декабре прочитал, что в Польше с весны потребуют от украинских беженцев оплачивать хотя бы частично крышу над головой, которая им предоставляется государством и местными властями, то, не буду скрывать, подумал, что это еще далеко, и, вообще, до этого еще надо дожить, а, скорее всего, все еще 10 раз переиграют.

Однако – не переиграли. А 1 марта наступило. И поправка к закону вступила в Польше в силу. Что украинских беженцев совсем не обрадовало. Потому что пособие, которое им выплачивают местные власти не увеличилось, а вот их финансовое положение ухудшилось.

Начиная с 1 марта те граждане Украины, которые пребывают на территории Польши больше 120 дней (грубо говоря, четырех месяцев), теперь должны будут оплачивать из собственного кармана 50% стоимости их проживания в коллективных центрах размещения.

Но и это еще не все, через два месяца, с первого месяца эта категория нынешнего временного населения Польши, срок пребывания которых в стране превысит 180 дней, станут оплачивать уже 75% подобных расходов.

Когда они начнут полностью оплачивать свое проживание, пока никакой нормой закона не предусмотрено, но общая тенденция показывает, что и этот день уже не за горами. Полякам не уперлась такая нагрузка на их бюджет. Тем более, что компенсации со стороны Евросоюза не покрывают и десятой части подобных расходов.

Правда, число подпавших под действие новых правил украинцев, относительно невелико.

- Новые правила оплаты за размещение в местах коллективного проживания касаются 80 тысяч человек, поскольку там живут очень много людей. Аналогичные законы действуют с июня в отношении тех, кто жил в польских семьях, - заявил полномочный представитель правительства по вопросам беженцев с Украины Павел Шефернакер. По его словам, от оплаты будут освобождены дети до 18, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, беременные женщины, а также опекуны детей возрастом до одного года. Но здесь важно не только количество, а и сам факт того, что польские власти не намерены бесконечно держать украинских беженцев на шее Польши.

- В правительстве уверяют, что новый закон не о лишении кого-либо крыши над головой, а о профессиональной активизации, - пишет польский веб-портал Interia. - Однако есть и те, кто опасается, что изменение правил пребывания в Польше равносильно для них обратному билету в Украину. Они прямо говорят: "Мы не можем себе этого позволить".

Собственно говоря, большая часть польского населения, как следует из последних социологических опросов, не будет возражать против такого исхода. Примерно 68% поляков считают, что в гостях не стоит засиживаться чрезмерно долго.

Но у украинцев свое мнение на этот счет. Среди 14,6 тысячи опрошенных украинцев в десяти странах Евросоюза, примерно треть заявила, что уже чувствует себя в Европе "как дома". По данным Агентства ООН по делам беженцев, почти 5 миллионов украинцев подали заявления на получение временного убежища в странах ЕС. При этом, по самым оптимистичным прогнозам украинского Центра экономической стратегии (ЦЭС), домой намерены вернуться в скором времени или в более отдаленном будущем не более 3 миллионов граждан Незалежной.

Так что если европейцы хотят вернуть украинцев домой, то им потребуется применить по отношению к ним более жесткие меры и ограничения. Или же поставить конкретные требования для тех, кто намерен обрести новое гражданство и ассимилироваться на новой родине.