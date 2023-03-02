Датчанам отменят религиозный праздник, чтобы хватило денег на членство в НАТО

Теперь уже собственное правительство выставляет датчанам счет за безопасность Фото: EAST NEWS

Поистине антинародное решение принял датский парламент! Жителей королевства со следующего года лишат Дня всеобщей молитвы - весеннего выходного, в который они привыкли отдыхать более трех веков. И ради чего?

Правительство посчитало, что лишение датчан одного выходного из имеющихся одиннадцати позволит к 2030 году заработать достаточно средств, чтобы уровень расходов на военные нужды сравнялся с 2% ВВП. Такой бюджетный норматив европейцы одобрили еще на саммите НАТО в 2006 году, но не собирались его соблюдать, пока им об этом грубо не напомнил в 2018 Дональд Трамп.

Теперь уже собственное правительство выставляет датчанам счет за безопасность: в декабре 2022 года, не забыв упомянуть российскую угрозу, кабмин предложил укрепить общественные финансы, сделав рабочим один из праздничных дней. Выбор правительства пал на отмечаемый с 1686 года День всеобщей молитвы - в четвертую пятницу после Пасхи поминают всех весенних святых. Логика кабинета министров такова: дополнительный рабочий день создаст новую прибыль и прирост налоговых поступлений в казну. Эти доходы правительство направит на улучшение системы призыва, кибер-безопасность и исследование новых угроз. А чувствами верующих можно пренебречь, ведь регулярно посещает церковь лишь три процента датчан.

Несмотря на то, что религиозный смысл праздника давно выветрился, терять длинные выходные весной не хотят, согласно свежим опросам, 70 процентов датчан. Против - профсоюзы и государственная лютеранская церковь. Даже военные дистанцировались от этого непопулярного решения правительства, попросив не прикрывать обороной лишение граждан права на отдых. Датская Народная партия собирается включить в свою политическую программу требование вернуть выходной, а Датские демократы (не путать с социал-демократами) хотят созвать по этому вопросу общенациональный референдум.

Впрочем, датчане уже придумали для себя решение этой проблемы - отгулы в королевстве никто не отменял.