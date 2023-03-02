Болезни сердца и сосудов молодеют: как защитить детей от опасности

То, что работает для взрослых, подтвердилось и для детей Фото: Shutterstock

У детей с повышенным артериальным давлением наблюдается высокий риск повреждения сердца и сосудов, показывает исследование из Канады.

Ученые проанализированы данные 38 систематических обзоров с участием 3609 детей. Детям, склонным к повышенному артериальному давлению, проводили регулярный мониторинг состояния, чтобы в долгосрочной перспективе подтвердить или опровергнуть влияние гипертензии на изменения в работе сосудов и сердца. Такая взаимосвязь исследовалась для детей и подростков впервые. Однако, то, что работает для взрослых, подтвердилось и для детей.

Риск гипертрофии левого желудочка (наращивание массы сердечной мышцы) у детей и подростков с устойчивым повышенным артериальным давлением в среднем увеличен в 4,69 раза по сравнению с детьми, у которых с давлением все в порядке. В будущем это может грозить ранним развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование также наглядно показало взаимосвязь индекса массы тела и индекса массы левого желудочка, а также толщины стенок сонных артерий: чем больше избыточного веса было у ребенка, тем больше сердечная мышца нарабатывала свою массу, а стенки сонной артерии подвергались пагубному влиянию отложений жиросодержащих белков и холестерина.

Так что, вновь, корень многих бед в работе сердца и сосудов оказался в лишнем весе. В одном из интервью Дмитрий Никитюк, академик РАН, директор Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи привел такие цифры: 17% детей в России имеют избыточную массу тела, а 10% - ожирение.

Это большой очаг факторов воспаления, которые провоцируют развитие сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета, мочекаменной болезни, подагры, бесплодия и многих других болезней, пишет в своем блоге врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

Скорректировать риски можно, прежде всего, контролем за калорийностью пищи и соблюдением баланса полезных веществ в ежедневном рационе.

- Сделав нормой жизни правильное питание и физическую активность, можно и состав тела сбалансировать, и пандемию ожирения остановить. Никакие вакцины и серьезные медикаменты в этом случае не нужны, - отмечает доктор Зухра Павлова.