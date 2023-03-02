«Истребить всех домашних и бродячих кошек в стране»: В Британии рассказали об ужасных планах

Лишь в последний момент от идеи массовых убийств домашних питомцев решили отказаться Фото: Shutterstock

Во время очередной вспышки коронавируса правительство Великобритании планировало истребить всех кошек в стране, как бродячих, так и домашних. Об этом в интервью британскому телеканалу Channel 4 рассказал бывший заместитель главы Минздрава страны Джеймс Бетелл.

По словам Бетелла, эксперты ещё не знали, могут ли кошки быть разносчиками новой коронавирусной инфекции, поэтому в качестве превентивной меры было задумано полностью избавиться от пушистых «во благо сохранения жизни и здоровья граждан».

«Не стоит забывать о том, как мало мы знали об этой болезни. На самом деле, в какой-то момент возникла идея, что нам, возможно, придётся попросить общественность истребить всех кошек в стране», – заявил бывший замминистра здравоохранения Великобритании.

Бетелл напомнил, что это не первый случай, когда пришлось бы пойти на подобные меры. В 1939 году накануне Второй мировой войны правительство Великобритании приказало гражданам убить всех хвостатых, объясняя это тем, что им просто не хватило бы еды. В стране было уничтожено более 750 тысяч домашних питомцев. Сейчас Великобритания занимает 7 место в списке стран мира по количеству кошек – почти 8 млн пушистиков.

В конечном счёте британское правительство побоялось принимать подобные меры и лишь порекомендовало не выпускать на улицу кошек из домов, где живут заразившиеся коронавирусом или самоизолировавшиеся люди. Ветеринары также попросили британцев не целовать своих питомцев, пока болезнь не будет хорошо изучена.

Джеймс Бетелл занимал пост заместителя главы Минздрава всего один год и подал в отставку на фоне разгоревшегося вокруг него громкого скандала в 2021 году. В Сеть утекли более 100 тысяч сообщений из WhatsApp, в одном из которых Бетелл писал, что детей заставляли носить защитные маски лишь для того, «чтобы успокоить первого министра Шотландии Николу Стёрджен».

Сам министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок не раз обвинялся в беспечности из-за нежелания предоставлять в дома престарелых тесты на коронавирус. По данным Amnesty International, из-за новой коронавирусной инфекции с 2020 по 2022 год в Британии умерли более 43 тысяч пожилых людей, которым так и не провели тестирование на COVID-19.