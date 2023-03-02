Открытое письмо в посольства Германии, Франции, Великобритании и США от жителей блокадного Ленинграда

Фото: Михаил Трахман/ТАСС

Открытое письмо в посольства Германии, Франции, Великобритании и США от ленинградских блокадников – жителей блокадного Ленинграда

Послу Германии в России Геза Андреас фон Гайр .119590, Москва, Мосфильмовская ул., 56;

Послу Франции в России Пьеру Леви. 115127, Москва, Большая Якиманка, 45;

Послу Великобритании в России Броннерт Деборе. 121099, Москва, Смоленская набережная, 10;

Послу США в России Линн Трейси. 121099, Москва, Б. Девятинский пер., 8.

Оставьте: это спор славян между собою,

Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,

Вопрос, которого не разрешите вы…

Оставьте нас: вы не читали Сии кровавые скрижали;

Вам непонятна, вам чужда Сия семейная вражда;…

Бессмысленно прельщает вас Борьбы отчаянной отвага –

И ненавидите вы нас…

Александр Пушкин – Клеветникам России. 1831 г.

Господа Послы Германии, Франции, Великобритании и США!

Ленинградские блокадники – жители блокадного Ленинграда возмущены и протестуют против поставок на Украину Западом – Западными Европейскими странами, США и другими оружия и боеприпасов, которые используются националистическим-профашистским режимом Украины в убийстве наших сыновей, внуков и правнуков.

Каждому из нас уже не менее 80 лет, и нам пришлось во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на себе испытать ужасы фашизма. Поэтому мы считаем себя вправе вразумлять более молодые поколения людей как своего, так и других народов.

Молодым поколениям не всегда понятно то, что понятно людям более старшего возраста, поэтому мы должны представить свою оценку событиям, связанным с ситуацией на Украине.

Во-первых, не надо обманываться в том, что Запад в вопросе помощи Украине руководствуется общими гуманными соображениями. Главная цель правительства любой страны, в том числе и Ваших, - удовлетворение потребностей граждан своей страны, которые удовлетворяются исключительно только за счет человеческого труда и природных ресурсов. В отношении природных ресурсов все западные страны испытывают дефицит. Поэтому подчинение, а лучше порабощение России, с ее природными богатствами, является истинной целью Запада.

Во-вторых, желание и попытки покорить Россию Западными странами это не только исторический факт (Наполеон, Антанта, Гитлер), но и доисторический. Обширные славянские земли в Центральной Европе были подвержены нашествию Европейских варваров. Славянский Старогород превратили в Ольденбург, Дрездяны в Дрезден, Липс в Лейпциг, и многие другие города подверглись завоеванию. Экспансии Запада на Восток и отторжению русских земель положил конец Александр Невский, разбивший Тевтонских псов-рыцарей в 1242 году на Чудском озере. С тех пор русские чтут и исполняют завет «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Мы помним об этом и напоминаем молодым поколениям.

В-третьих, нынешнюю конфронтацию Запада и России следует рассматривать как очередную попытку экспансии и завоевания Русских земель. А профашистское Киевское Руководство и Вооруженные Силы Украины следует рассматривать как наемников, воюющих за чужие деньги и чужим оружием, для осуществления экспансионистских планов Запада.

Далее, Украина никогда не была самостоятельным государством до незаконного, преступного сговора Руководителей Союзных Республик СССР – Ельцина, Кравчука и Шушкевича. Незаконность Украинской государственности подтверждается: нарушением международного Хельсинкского соглашения 1975 года о нерушимости границ; незаконными, в соответствии с Конституцией СССР, действиями Ельцина, Кравчука и Шушкевича; нарушением результата Референдума о сохранении СССР в 1991 году; отсутствием у Украины узаконенных государственных границ.

Мы, как представители старшего поколения, и вместе с нами большинство граждан Российской Федерации относимся к Украине как к части своей Родины – Союзу Советских Социалистических Республик, за которую наши Отцы и Деды проливали свою кровь и достигли Великой Победы.

Мы не считаем, что воюем с Украиной. Мы считаем, что на территории бывшей Украинской ССР идет гражданская война, спровоцированная и поддерживаемая Западом, в которой на одной стороне воюют русские, русские украинцы, русские чеченцы, русские буряты и т. д., с другой стороны воюют русские украинцы, просто русские и другие, одурманенные фашистской идеологией. И, если в гражданскую войну в России в 1917 году разногласия были из-за отношения к собственности, а в гражданскую войну в США в 1861 году из-за отношения к рабству, то сейчас в России идет гражданская война из-за отношения к фашизму, и Запад принимает в ней активное и незаконное участие, как Антанта в России в 1917 году. При этом, гражданские войны в США в 1861 году и в России в 1917 году имели исключительно важное значение и влияние на мировое историческое развитие. Не менее важные последствия будет иметь гражданская война на Украине, где решается не только отношение к фашизму, но и судьба многополярного или однополярного мира.

Российская армия воюет не против Киевской Руси и не за Московскую Русь, а за Единую Русь – исторический и полноценный геополитический полюс в многополярном мире.

Мы, как представители старшего поколения, и вместе с нами большинство граждан Российской Федерации не приемлем фашистскую идеологию, в основе которой собственное превосходство и исключительность нации и личности. Мы не признавали это превосходство и исключительность Немецких фашистов, как и Европейских народов, примкнувших к фашистской Германии. Мы также не признаем превосходство и исключительность Украинского народа, как и Европейских и других народов, примкнувших к Украинским фашистам, такое единство ярко выразилось в оголтелой русофобии как на Украине, так и в Европе, и в некоторых других частях света.

Мы предостерегаем народы всего мира от того, что если, не дай Бог, фашистская идеология, при поддержке Запада, победит где-либо, даже в таком государстве как Украина, где нет ни границ, ни экономики, ни собственного вооружения, то и тогда фашистская идеология, как раковая опухоль, распространится по всему миру, и даже и под небом Шиллера и Гете, которое превратится в овчинку, ничего выдающегося не останется, так как все достижения и успехи других народов будут поруганы, оболганы и забыты, как это делается сейчас в отношении России.

Мы требуем от Запада прекратить распространение и поддержку лжи и русофобии.

Мы требуем от Запада прекратить поставку на Украину оружия и боеприпасов.

Мы требуем от Запада прекратить провокацию третьей мировой войны.

Просим Вас данное письмо довести до сведения Ваших Правительств и Ваших народов.

Председатель Московской областной Общественной организации «Блокадники Ленинграда» Клюкина Г. В.

Председатель Окружного Совета ВАО Москвы Штабская Э. С.