Песков сообщил, что Путину регулярно докладывают о ситуации в Брянской области

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Президент Путин в Кремле получает постоянные, регулярные доклады по линии силовых ведомств, - рассказал официальный представитель Администрации главы государства в четверг, 2 марта. - В частности, ему докладывает руководитель ФСБ Бортников, министр обороны Шойгу и руководитель Росгвардии Золотов.

Речь идет о событиях, которые разворачиваются в Брянской области в связи с атакой украинских боевиков.

Силовики докладывают о тех действиях, которые принимают силовые ведомства, упомянутые мной, по противодействию террористам.

Так же Путин получает доклады от Богомаза, губернатора Брянской области, о ситуации на месте и о принимаемых мерах.

В первую очередь, для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан.

Вот что, в первую очередь, я хотел сказать о тех событиях, которые разворачиваются в Брянской области…

Затем Песков ответил на вопросы представителей СМИ, в том числе и «Комсомольской правды».

- Дмитрий Сергеевич, может ли этот инцидент стать поводом для изменения статуса специальной военной операции?

- Не знаю, пока не могу сказать.

- То есть, сегодня проведение Совбеза не планируется?

- Нет, таких планов не было.

- На завтра запланировано заседание?

- Планировал президент, в графике на завтра стоит совещание с членами Совбеза.

- А какие могут быть шаги предприняты на международной арене?

- Речь идет об атаке террористов. Сейчас принимаются меры для уничтожения этих террористов.

А на международной арене, как обращали, так и продолжим обращать внимание и привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют.

- Спасибо. Это и имелось в виду. Вы называете их террористами, а связывают ли в Кремле их действия непосредственно с украинскими властями?

- Детали будут, естественно, все проверяться, расследоваться, нужно установить доподлинно - кто это, всем этим будут заниматься наши силовые ведомства.

И информация будет поступать от них.