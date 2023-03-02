«Видели, что гражданская машина, но открыли огонь»: Путин о захвате заложников в Брянской области

B Кремле заявили. что президенту оперативно докладывают о ситуации Фото: REUTERS

В четверг Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с участниками программы «Школа наставника», преподавателями, воспитавшими новых Героев России. Но начал он с обсуждения теракта в Брянской области.

- Сегодня совершили очередной террористический акт, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. «Нива» обыкновенная. Открыли огонь по ним. Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, своих традиций и языка, - заявил глава страны. - Ничего у них не получится! Мы их дожмем!

Ранее в Кремле заявили, что президенту оперативно докладывают о ситуации в Брянской области.