Hаши воины уничтожили склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ в Авдеевке Фото: REUTERS

В официальном сообщении на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал данные по потерям ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 160, на Херсонском до 80, на Донецком около 270, на Южно-Донецком и Запорожском до 80.

В этих кровопролитных боях наши воины уничтожили в селе Красное склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ в Авдеевке узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, а также десятки танков, бронемашин, самоходок, пушек и машин.

Также за сутки наша армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесла комплексное поражение 89-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 195-ти районах.

Генерал-лейтенант отметил ликвидацию в Краматорске украинского зенитно ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокатора наведения зенитного ракетного комплекса «С-300» Никополе Днепропетровской области.

Также отлично поработали наши асы ВКС России. Под Михайловкой они сбили самолет Су-24, а над Кураховкой украинский вертолет Ми-8.

Подразделения противовоздушной обороны добавили в этом список Су-25, что достали с неба в Херсонской области, а еще реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» и 14 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

393 - самолета.

212 - вертолетов.

3295 - беспилотных летательных аппаратов.

407 - зенитных ракетных комплексов.

8105 - танков и других боевых бронированных машин.

1045 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4247 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8665 - единиц специальной военной автомобильной техники.