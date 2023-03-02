SHAMAN выпустил «Самый русский хит». За певцом пришла полиция

В клипе SHAMAN музицирует, сидя на ступеньках подъезда

Пока следователи разбираются, есть ли экстремизм в хите «Я русский», SHAMAN готовится к гастрольному туру и выпускает новые клипы.

Так, 2 марта вышел ролик на песню «Самый русский хит», написанную для него участниками международного конкурса «Автора!» (организован Игорем Матвиенко, финал транслировали по Первому каналу) Николаем Чебановым из Ставропольского края и Дилярой Хайруллиной из Набережных Челнов.

— Абсолютное попадание прямо в цель — точно мне в сердце! — объяснил выбор этой композиции певец. — Полное совпадение с мыслями и отражение моего внутреннего мира. С первого куплета композиции я понял, что просто не могу пройти мимо и хочу поделиться ею с миллионами моих поклонников. Я сделал собственную аранжировку, добавил некоторые музыкальные элементы и постарался максимально при этом сохранить ту искру, ту искренность, которую в своё произведение вложили Диляра и Николай.

Как оказывается, «Самый русский хит» SHAMAN услышал на конкурсе «Автора!», однако композиция понравилась и солистке группы «Город 312» Ае (Светлане Назаренко). И отборочного тура коллеги сошлись на том, что песня больше подходит для мужского исполнения.

В клипе SHAMAN музицирует, сидя на ступеньках подъезда, пока герои ролика — спортсмен, курьер, негодующая пенсионерка — проходят мимо, иногда задевая его. В итоге соседи вызывают полицию (все, как в жизни артиста!), но прибывший наряд вместо задержания присоединяется к «квартирнику» в подъезде, а жаловавшаяся бабушка приносит сотрудникам МВД домашние пирожки.

Фото: скриншот видео

Авторы песни Николай Чебанов и Диляра Хайруллина уверяют, что на создание «Самого русского хита» их вдохновил именно SHAMAN. Авторы песни мечтали, чтобы он когда-нибудь исполнил композицию — и в этом им помог ежегодный международный конкурс «Автора!», направленный на поиск и поддержку талантливых композиторов и поэтов, пишущих на русском языке.