Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
ЗДОРОВЬЕ2 марта 2023 13:00

Безопасной альтернативы сахару нет: медики доказали, что подсластители вызывают тромбозы и инфаркт

Медики впервые доказали, что заменители сахара повышают риск тромбозов и инфаркта
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Долгое время подсластители считались вполне безопасной альтернативой сахару, но сейчас появились первые свидетельства того, что эти вещества могут быть не столь безобидны.

Долгое время подсластители считались вполне безопасной альтернативой сахару, но сейчас появились первые свидетельства того, что эти вещества могут быть не столь безобидны.

Фото: Shutterstock

Международная команда медиков нашла первые доказательства того, что частое употребление напитков и блюд с добавлением подсластителя эритритола, заменителя сахара с нулевой калорийностью, может приводить к образованию тромбов и повышать риск сердечно-сосудистых катастроф, инфарктов и инсультов.

Эритрол (известный как пищевая добавка Е968) часто применяется для того, чтобы придать вкус низкокалорийным и низкоуглеводным продуктам, а также продуктам из кето-диет, разработанных для людей с диабетом. Основным бонусом вещества считается тот факт, что оно не повышает уровень глюкозы в крови, как это делает сахар. Продукты без сахара, содержащие эритрол, также часто рекомендуют людям с ожирением или метаболическим синдромом.

Долгое время подсластители считались вполне безопасной альтернативой сахару, но после 30-летнего периода их широкого применения, появились первые свидетельства того, что эти вещества могут быть не столь безобидны.

Риск для здоровья сердца и сосудов ученые связывают с тем, что вещество, заменяющее сахар, способно накапливаться в организме и его молекулы увеличивают риск развития тромбозов. В пользу такой гипотезы говорит тот факт, что даже однократный прием подсластителя в несколько раз повышает свертываемость крови на протяжении двух суток.

- Наше исследование показывает, что, когда участники употребляли искусственно подслащенный напиток с таким количеством эритрола, которое содержится во многих обработанных пищевых продуктах, то в течение нескольких дней уровень эритрола в их крови был заметно повышен и создавал риск для образования тромбов, — говорит один из авторов исследования Стенли Хазен. - Важно, чтобы были проведены дальнейшие исследования для изучения долгосрочного воздействия искусственных подсластителей в целом и эритрола в частности, особенно в отношении людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Красота и здоровье