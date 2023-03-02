Нейросети добрались до управления страной: говорящее зеркало стало помощником премьер-министра Румынии

Первый в мире цифровой «помощник» выглядит как говорящее зеркало. Фото: gov.ro

Похоже, мрачные прогнозы из голливудских блокбастеров о захвате мира роботами начали сбываться. Нейросети уже заменяют журналистов, художников, музыкантов и пишут дипломные работы за ленивых студентов. А теперь вот боты добрались и до политики. Румынское правительство обратилось к искусственному интеллекту за помощью в управлении страной. Премьер-министр Николае Чукэ представил общественности своего «почетного советника» по имени ION.

Первый в мире цифровой «помощник» выглядит как говорящее зеркало. Прям-таки, свет мой, зеркальце, скажи. Имя ION в отражении читается как NOI и означает по-румынски - «мы».

Искусственный интеллект будет собирать и анализировать мнения людей в соцсетях, а затем сообщать в режиме реального времени правительству «чего хочет народ». Жители Румынии также смогут рассказать ION о наболевшем на веб-сайте проекта.

Особенно премьер-министр гордится тем, что ION на 100% отечественная разработка. Чукэ явно в восторге от нового советника и убежден, что использование искусственного интеллекта должно стать обязательным для принятия взвешенных политических решений.

Зачем нужны министры, если робот будет справляться сам, и что будет делать глава правительства, когда ION насоветует что-нибудь идущее в разрез с нынешним политическим курсом, в рамках презентации не сообщалось.