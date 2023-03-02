Россияне признались, что не идут в рабочие из-за слишком низких зарплат

Липецкая область, д. Гребенкино. Производство электромобилей под брендом Evolute. Фото: Иван МАКЕЕВ

Безработица в России опустилась до рекордно низкого уровня – 3,7%. На рынке труда наблюдается всплеск спроса на продавцов, грузчиков, разнорабочих, и работодатели начинают повышать зарплаты этим специалистам. Так, средняя ЗП слесаря по России выросла уже до 67 тысяч, водителя – до 65 тысяч, а курьера – до 50 тысяч рублей. Однако россияне считают, что и этих сумм недостаточно, чтобы идти в рабочие профессии и заниматься тяжелым физическим трудом. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 45% опрошенных признаются, что с легкостью променяли бы свою специализацию на работу продавца, грузчика или уборщика, если бы там зарплаты были выше, чем те, что они получают сейчас. Физический труд не отпугивает россиян, но многие до сих пор уверены, что на таких позициях прилично заработать никак не получится.

Еще 15% россиян рассказывают, что держат рабочие профессии для себя на крайний случай, если окажется, что они не смогут найти для себя никакую другую работу, то пойдут туда, где возьмут, даже если это будет тяжелая и неинтересная работа. Еще 5% добавляют, что пойдут заниматься физическим трудом, если им срочно потребуются деньги, а достать другим путем их не выйдет.

4% отмечают, что для того, чтобы устроиться, к примеру, слесарем или сварщиком, нужно пройти определенное обучение, и если бы это обучение было бы бесплатным, они бы пошли и переучились.

А вот 8% россиян говорят, что пошли бы и на завод и поле пахать, если бы на таких работах был удобный график, если бы работу можно было совмещать с личными делами или еще какими-то занятиями или обучением.

И только 12% опрошенных признаются, что ни за что не променяли бы свою специальность на какую-то рабочую профессию. Эта категория респондентов уверена, что такая работа скучная, неинтересная и тяжелая, поэтому они готовы сделать все возможное, чтобы им никогда не пришлось заниматься физическим трудом.

Оставшиеся 11% респондентов говорят, что у них как раз и есть рабочая профессия, и они своей работой довольны.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 5,3 тысячи человек.

Отметим, по данным портала «Работа.ру» и сервиса «Подработка», чаще всего работодатели в России ищут продавцов, слесарей и разнорабочих. Специалистам этих профессий в среднем по России готовы платить по 43 тысячи, 67 тысяч и 37 тысяч соответственно.