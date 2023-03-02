Прощание с Нагиевым, новое правило и наставники: все тайны нового сезона шоу «Голос-11»

Впервые за 11 лет проект выйдет без Дмитрия Нагиева — зато со звездными дебютантами и даже новым правилом.

Впервые за 11 лет проект выйдет без Дмитрия Нагиева — зато со звездными дебютантами и даже новым правилом.

В Россию пришла весна, а это значит, что наступило время утреннего пения птичек и вечерних эфиров нового сезона проекта «Голос». В прошлом году очередность выхода версий шоу чуть нарушилась — основная, «взрослая» инкарнация программы пропустила вперед «детскую» — поэтому мы уже посмотрели финал десятого сезона проекта «Голос.Дети» и теперь увидим новые выпуски «Голоса-11». Организаторы шоу качественно поработали над очередным сезоном — и значительно его обновили. KP.RU объясняет, как именно.

Сразу бросается в глаза состав наставников проекта. Он буквально сияет от свежести. Из старожилов остались только Полина Гагарина и рэпер Баста (Василий Вакуленко), который тянет лямку и детского, и взрослого «Голоса».

— Как бороться с профессиональным выгоранием? — задает насущный вопрос музыкант и тут же сам отвечает. — Отдыхать! Отдыхать нужно больше. Напитываться, набираться энергии и приходить в шоу наполненным.

Компанию «ветеранам» проекта составят дебютанты — Антон Беляев — полуфиналист второго сезона «Голоса», лидер группы Therr Maitz и участник национального отбора на «Евровидение», и Владимир Пресняков, которого чуть ли не каждый год заочно усаживали в кресло наставника вместо старого друга — Леонида Агутина.

Новый сезон вокального шоу «Голос-11» стартует 3 марта 2023 года

— Я подсиживал Леню лет 10, — острит Пресняков. — Подсыпал ему в чай всякие порошочки, и вот, наконец, получилось. Я его подсидел. Выгнал из «Голоса». А если серьезно, то я рад был согласиться поучаствовать в проекте. Для меня это не просто шоу, конкурс или игра. Это важный этап жизни. Очень интересно будет сделать интересные коллаборации с участниками. Как можно меня заинтересовать? Вокалист должен цепануть меня. Чем угодно. Если цепляется душа — рука сама тянется к кнопке.

Но самое интересное, пожалуй, совсем другое. В новом сезоне «Голоса» наконец-то появится новое правило, призванное еще больше обострить конкуренцию между наставниками. Это кнопка «Блок»: теперь помимо красной кнопки на вокальный тренеров появится панель с тремя клавишами блокировки... коллег. Так Владимир Пресняков сможет опередить Басту, Полину Гагарину или Антона Беляева, если во время слепых прослушиваний влюбится в суперодаренного артиста (или артистку). Нажав эту заветную кнопку, наставник развернет свое кресло к исполнителю — и вместе с тем скрытно (то есть коллега об этом сюрпризе поначалу не узнает) блокирует конкурента в борьбе за талант. Если заблокированный наставник решит все же побороться за участника, то после нажатия красной кнопки его ждет фиаско — перед ним загорится «красная дорожка» блокировки и пригласить участника к себе в команду он не сможет.

Сделать «блок» можно будет лишь два раз за сезон. Кстати, правило это весьма распространенное для формата: в Австралии можно блокировать конкурентов уже после (а не во время) выступления, во Франции кресло заблокированного наставника не поворачивается даже после окончания номера, а на Украине это правило и вовсе отменили после пары сезонов.

А еще в шоу «Голос» впервые за 11 лет не появится Дмитрий Нагиев. Замещает коллегу теперь Яна Чурикова. Похоже, незаменимых и правда не бывает. «Голос», Первый, пятница, 21.45

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продюсер шоу «Голос» высказался о реабилитации пропавшего Дмитрия Нагиева в вокальном проекте

Юрий Аксюта уверен, что это неизменно произойдет (подробности)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Урганта и Нагиева вырезали из нового фильма, а Пушкин и Гоголь стали героями ужастика (подробнее)