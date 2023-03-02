Чудо ядерной медицины: российские ученые научились спасать пациентов с тяжелой формой рака

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У больных с тяжелой формой рака предстательной железы появилась надежда на спасение. Российские ученые разработали новый терапевтический радиофармпрепарат «225Ac-PSMA» на основе актиния. Его уже ввели трем первым пациентам, сообщила 2 марта пресс-служба НМИЦ радиологии Минздрава России.

Речь идет о лечении так называемого кастрационно-резистентного рака простаты. Это состояние, при котором злокачественные клетки становятся устойчивыми к стандартным методам лечения. С 2021 года для борьбы с такими опухолями предстательной железы в нашей стране начали применять другой радиофармпрепарат, на основе лютеция «177Lu-PSMA». Был достигнут серьезный прогресс в лечении. Но часть пациентов оказалась нечувствительна и к этому методу. Ученые продолжили поиски новых средств и подходов.

- Нам известно, что актиний является более мощным по своему воздействию агентом, чем лютеций. В мире уже были выполнены исследования, доказавшие, что некоторым пациентам, которые не чувствительны к лютецию, можно помочь как раз при помощи актиния, - рассказал Валерий Крылов, заведующий отделением радиохирургического лечения открытыми радионуклидами МРНЦ имени А.Ф. Цыба – филиала НМИЦ радиологии. Именно здесь был разработан и впервые в России применен новый препарат.

Введение «225Ac-PSMA» пациентам прошло успешно. «Впереди нас ждут две фазы клинических исследований, но, безусловно, для мужчин, страдающих кастрационно-резистентным раком предстательной железы, это большая надежда на продление жизни», - отметил врач.

ВАЖНО

- Ядерная медицина – очень перспективное направление. Грамотно комбинируя ее технологии с хирургическим лечением, мы получаем жесточайшего врага опухолевой клетки, - говорит генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава РФ академик РАН Андрей Каприн.

В конце 2022 года МРНЦ имени А.Ф. Цыба получил лицензию на первую в России ядерную аптеку. Это дает возможность синтезировать радиофармпрепараты непосредственно в условиях Центра.

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Что такое ядерная медицина и радиофармпрепараты

- Ядерная медицина - это все то, что нарабатывается ядерными реакторами и ускорителями частиц. На выходе мы получаем различные радионуклиды, то есть радиоактивные препараты. Как правило, это источники бета- или альфа-излучения, которое пагубно для клетки. Злокачественные опухоли состоят из белков. Поэтому губительные радионуклиды можно соединить с белком, который поглощается раковыми клетками, тем самым помогая препарату внедриться точно внутрь опухолевых клеток, - рассказал академик Каприн в одном из интервью KP.RU.

Радиофармпрепараты (РФП) способны заменить многие традиционные лекарства. И при этом они могут быть супертаргетными, то есть попадать точно в мишень – в опухолевые клетки, не повреждая окружающие здоровые ткани. Еще одна особенность в том, что для ряда опухолей вообще не существует других методов лечения, кроме воздействия радионуклидами. Потому что такие виды рака резистентны (устойчивы) и к химиотерапии, и к дистанционной лучевой терапии. Один из примеров - нейроэндокринные опухоли, которые чаще всего развиваются в кишечнике, желудке и поджелудочной железе.

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