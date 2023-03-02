Сын Табакова вывел в свет красавицу-сестру

Павел и Мария Табаковы. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Павел Табаков – из тех актеров, кто не афиширует свою личную жизнь. На светских мероприятиях он обычно появляется один или в сопровождении своей мамы, актрисы Марины Зудиной. Однако прошлым вечером наследника знаменитой фамилии сопровождала совсем другая спутница – его сестра Мария. 16-летняя Маша слишком загружена учебой и нечасто появляется на публике. Но ради премьеры фильма своего брата сделала исключение. Павел привел сестру на показ комедии «Беспринципные в деревне» - полнометражного продолжения сериала «Беспринципные», снятого по рассказам писателя Александра Цыпкина.

Брат и сестра позировали вместе на красной дорожке. Заметно, что Павел очень нежно относится к Маше и всячески опекает ее. Стоя перед камерами фотографов, 27-летний Павел обнял сестру. Мария выбрала для премьеры синее платье-пиджак и туфли в тон. Ее брат предпочел расслабленный образ: белая футболка, черные брюки и кроссовки.

Павел привел сестру на премьеру комедии «Беспринципные в деревне». Фото: Борис КУДРЯВОВ

Павел с 2020 года служит в основной труппе МХТ имени А. П. Чехова. Недавно Марина Зудина рассказала, что повлияло на выбор актерской профессии сына, и почему ее дочь пока не торопится продолжать династию. По словам вдовы Олега Табакова, Павлу посчастливилось поработать на одной сцене с отцом. И во многом именно благодаря моральной поддержке Олега Павловича его старшему наследнику удалось стать актером. Работая с ним, Павел слушал критику режиссера, а не коллегу-родителя. И Олег Табаков приветствовал такое решение сына.

«Олег Павлович очень деликатен. Он никогда не будет доминировать, если есть режиссер, которому он доверяет», – рассказала Зудина в YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света».

Маше 16 лет, девушка учится в десятом классе. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Что касается Марии, то она, по словам Зудиной, пока не решается сделать первый шаг в актерскую профессию. Марина уверена, что глубоко в душе ее дочь мечтает стать артисткой. Но из-за слишком высоко поднятой планки девушка боится, что не сможет соответствовать громкой фамилии и ожиданиям зрителей. Поэтому Маша еще не определилась с выбором будущей специальности.

«Она больше восьми лет рисует. Но профессионально не занимается творчеством», – говорит вдова Табакова.

Дочь Олега Табакова появилась на свет, когда артисту был 71 год. Сейчас Маша Табакова учится в десятом классе. Девушка получает образование в Хорошевской гимназии – это элитная частная школа в Хорошо-Мневниках. Один год обучения в ней для старшеклассников стоит 2,3 миллиона рублей.