В России произошел экономический рывок: объясняем, за счет чего

Ярославль. Производство автошин на оборудовании ОАО "Ярославский шинный завод". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Индекс деловой активности в России достиг максимума за последние 6 лет. К такому выводу пришли эксперты мирового аналитического агентства S&P Global. В январе 2023 г. этот показатель составлял 52,6 пункта, а в феврале вырос до отметки 53,6. А все, что выше 50 — это говорит о росте экономической активности.

«Данные свидетельствуют о твердом оздоровлении российского производственного сектора», констатируют аналитики.

По данным Минпромторга, рост продолжится. Например, уже в этом году ожидается выпуск сельхозтехники увеличится на 5%. А к 2030 г. объем выпуска продукции в электронной отрасли может вырасти в 2,5 раза, причем в гражданском секторе рост ожидается еще более заметным - в пять раз: с 940 млрд рублей до 4,6 трлн рублей. Самые высокие темпы ожидаются в радиоэлектронике, здесь объемы вырастут к 2030 г. в 17 раз.

И это при том, что страну покинули ведущие зарубежные компании, практически нет отраслей, не подвергшихся жестким санкциям. В чем секрет нашего роста?

- Во-первых, происходит импортозамещение — для этого нужно активизировать промышленные активы, - пояснил KP.RU экономист Денис Ракша. - Во-вторых, нужно производить продукцию для СВО, причем, речь не только о вооружении. Это дает рост показателей в промышленности и рост индекса уверенности менеджеров. Становятся понятными объемы заказов, степень их стабильности, отсюда возникает понимание того, сколько можно будет инвестировать на развитие, модернизацию, перевооружение производства, обучение персонала и т. д. А те отрасли, которые пострадали от санкций или прямого ухода иностранных компаний с российского рынка, например, автопром, то они занимают очень небольшую долю в общей структуре промышленности. И рост других секторов с лихвой компенсирует падение в этих.

По мнению эксперта, в 2022 г. санкции нанесли с одной стороны определенный ущерб российской экономике, но с другой — они заставили активно заниматься импортозамещением.

- Формально импортозамещением мы занимаемся с 2014 года, - напомнил Ракша. - Но только в прошлом году стали делать это активно, понимая жизненную необходимость таких действий. Этот процесс только начался, и он будет нарастать. По сути, санкции стимулировали промышленное производство. Абсолютно прямая зависимость: нам перекрыли поставки компонентов — мы вынуждены эти компоненты либо найти в других странах, либо произвести самостоятельно.

Примечательно, что нынешний скачок отечественной промышленности оказался настолько мощным, что превзошел не только невысокие прошлогодние показатели, но и вполне благополучные результаты предыдущих 5 лет.