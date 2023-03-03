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Небесные «рыцари» самостийной несут невосполнимые потери

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском уничтожила до 160 «воинов света», семь бронемашин и САУ «Гвоздика». Западная группировка войск на Купянском направлении нивелировала украинскую полуроту, два автомобиля, а в Красном Первом Харьковской области - склад боеприпасов 14-й мехбригады ВСУ. Южная группировка войск на Донецком направлении упокоила 270 украинских военнослужащих, шесть БМП, три бронемашины, девять автомобилей, САУ «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Группировкой войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях отправлены в небытие до 80 украинских бойцов, танк, две бронемашины, два пикапа и гаубицы «Мста-Б» и Д-30. На Херсонском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 30 автомобилей, гаубица «Мста-Б», а в Токаревке Херсонской области поражен склад с боеприпасами 123-й бригады теробороны. Наши пилоты над Михайловкой в ДНР сбили Су-24 ВСУ. В районе Кураховки повержен вертолет Ми-8. Наши ПВО в районе Крынки Херсонской области сбили Су-25 воздушных сил Украины. Это не их шлемом Зеленский потрясал в Лондоне, твердя о несокрушимом героизме самостийных летчиков?

В Запорожье расправляются с теми, кто симпатизирует России

Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области, сообщил, что в Запорожье проводят массовые облавы на пророссийски настроенных граждан. По его данным, четыре дня в областном центре «шли массовые облавы». Украинские каратели задержали несколько десятков человек за высказанные в адрес России симпатии в соцсетях в минувшие годы. В числе задержанных - отставные офицеры украинских Вооруженных сил. Всех задержанных объявили «агентами Кремля», сказал представитель администрации Запорожской области. На данный момент российские подразделения контролируют около трех четвертей территории региона, а на оставшейся четверти царит террор. Но страх долго не живет.

В Хабаровском крае задержан украинский шпион

В Хабаровском крае силовики задержали местного жителя, собиравшегося передать военной разведке Украины сведения об объектах Минобороны РФ. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что житель Комсомольска-на-Амуре вышел на связь с ГУР МО Украины, чтобы передать те сведения о военных объектах в крае, которые могли использовать для проведения диверсий и ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Задержанному по статье «Госизмена» грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее житель Хабаровска уже получил 12,5 лет колонии за попытку продать украинским спецслужбам засекреченные данные об инфраструктуре региона. У недотепы век недолог, и потому несладок он.

ВСУ возводят новые переправы

Андрей Марочко, подполковник ЛНР в отставке, сообщил, что украинские войска возводят переправы через реку Жеребец в районе Макеевка на севере ЛНР. Это связано с российскими ударами по маршрутам снабжения ВСУ в данном районе. Южнее Макеевки ВСУ построили переправу через реку для доставки легкой техники и военнослужащих - из-за того, что основные дороги находятся под постоянным огневым воздействием российских сил. Ранее стало известно, что украинское командование перебрасывают в Часов Яр в ДНР западное вооружение и личный состав для создания там укрепрайона. Укрепляй, не укрепляй, мало кто успеет в рай.

Немецкая министр предлагают «решить судьбу Крыма» Киеву

Анналена Бербок, глава МИД Германии, уверена, что Киеву надо дать возможность самостоятельно решать, должно ли обязательное условие по Крыму быть включено в «мирное соглашение». Глава внешнеполитического ведомства Германии вновь демонстрирует блестящие знания истории и географии: «Хорошо известно - Украине всегда принадлежал Крым». И именно поэтому, по мнению Бербок, в 2014 году, после референдума и присоединения полуострова к России, и были введены санкции против Москвы. Кажется, эта выдающаяся министресса стремится возглавить ФРГ? Бедная, бедная Германия...

Бойцы Вагнера собирают тела украинцев для их идентификации

В Артемовске бойцы ЧВК «Вагнер» собирают тела украинских военных для их идентификации и передаче на ту сторону. Вот что заявил РИА Новости один из музыкантов: «Мы, в отличие от них, стараемся, чтобы родные и близкие получили компенсацию и знали, где находились и погибли их родные и близкие». Эвакуационные группы вагнеровцев выдвигаются в места, где закончились боевые действия, и проводят первичный досмотр тел, чтобы по личным жетонам и документам определить личность бойца. В дальнейшем тела передадут представителям самостийной. Ну и кто тут на «темной стороне» Земли?

За два месяца Киев получил 6.3 млрд долларов в качестве помощи

Ярослав Железняк, депутат Верховной рады, сообщил, что международные партнеры за январь и февраль текущего года передали незалежной более 6,3 млрд долларов в качестве помощи украинскому бюджету. Железняк заявил: «Только за февраль международная поддержка нашего бюджета составила 75,6 млрд гривен (2 млрд долларов). А всего за два месяца 2023-го мы уже получили 230,8 млрд гривен (6,3 млрд долларов)». Кто облагодетельствовал Киев больше всего? 3,2 млрд долларов режим получил получил от ЕС. 2,2 млрд долларов - от кураторов №1 из США. И почти полмиллиарда долларов — от кураторов №2 из Великобритании. А ранее в интервью журналу Forbes премьер самостийной Денис Шмыгаль заявил, что в этом году дефицит бюджета составляет 38 млрд. долларов. Он уточнил, что уже анонсирована макрофинансовая помощь от Евросоюза в размере 18 млрд долларов, до осени страна должна получить 10 млрд долларов от Вашингтона. Живут всю жизнь с протянутой рукой — и не парятся.

Атака на Брянское приграничье провалилась

Украинские диверсанты 2 марта атаковали два села в Брянской области. В селе Любечане Климовского района террористы обстреляли автомобиль с местными жителями. Один взрослый был убит, десятилетний мальчик был ранен и доставлен в областную больницу. Позже под данным брянского губернатора Александра Богомаза, число погибших возросло до двух человек. При атаке БПЛА загорелся дом в поселке Сушаны, нападению подверглись электроподстанция и газовая станция. Владимир Путин, комментируя случившееся, назвал действия украинской стороны терактом, подчеркнув, что диверсанты сознательно стреляли по машине, в которой находились дети. На Западе опять не заметят — «воинам света» позволено все в их крестовом походе?

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