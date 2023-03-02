Зареванная Анна Асти в черном, Люся Чеботина без юбки и Яна Рудковская с кукольной укладкой: Как прошла звездная дорожка премии «Виктория»

Певица Ани Лорак появилась на премии «Виктория» после длительного перерыва в карьере. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году музыкальная премия «Виктория», основанная поэтом и бизнесменом Михаилом Гуцериевым, композитором и продюсером Игорем Крутым и медиа-менеджером Юрием Костиным, прошла на новой площадке — в подмосковной Live арена. Напомним: премия вручается за высшие музыкальные достижения по итогам года. В числе академиков премии, определяющих ход ее голосования, есть и представители KP.RU - спецкор еженедельника Мария Ремизова. Ну, а перед оглашением наград знаменитости, как всегда, выгуливали свои новые наряды. О том, кто был самым стильным на звездной дорожке KP.RU рассказала стилист, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич.

Стилист, амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич.

Анна Асти

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Анна уехала домой с двумя наградами - «Певица года» и «Музыкальное видео года» (дуэт с Филиппом Киркоровым «Хобби»). Получая на сцене заветную статуэтку, Асти расплакалась. Но не только искренние эмоции Анны обсуждали в тот вечер. Певица кардинально изменила имидж. Из блондинки перекрасилась в шатенку, - отметила наш эксперт Ирина Ковалевич.- И наряды у артистки стали более сдержанными. На смену облегающим комбинезонам пришел классический костюм. Я бы даже сказала- костюм мужского кроя. Анне идет такой образ. Но она девушка молодая, симпатичная, я бы все-таки посоветовала так сильно не прятаться под объемными силуэтами. Хотя бы зону декольте пусть артистка откроет. Тем более есть же, чем порадовать поклонников.

Люся Чеботина

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Люсе всего 25 лет. Певица мила и обворожительна. Но стилист на сей раз подкачал. Почему вдруг Люся достала из бабушкиного сундука этот жакет? И прическа тут из эпохи группы «Комбинация». Хотя главный вопрос в другом. А где юбка? Такое впечатление, что красотка выпорхнула на звездную дорожку в просторной кофте и колготках, декорированных люрексом.

Яна Рудковская

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Яна в последнее время изменяет своим мини-платья. Но и такой образ «Золушки» Рудковской подходит. У продюсера тонкая талия, кукольная укладка и аксессуары подобраны в таком же дворцовом стиле. Одним словом сразу видно, кто тут королева шоу-бизнеса, - говорит стилист Ирина Ковалевич.

Филипп Киркоров

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А вот и постройневший король. Филипп тонко чувствует тренды, а сейчас на подиумах воцарились 70-е, поэтому такой костюм Гуччи кофейного оттенка и золотые туфли с острыми «носами», как у солиста группы «Абба», как раз в тему. Тут еще стоит отметить аксессуар -ухо короля эстрады украшено серьгой в виде змеи.

Аксессуары со всевозможными рептилиями сейчас на пике моды. Ну и конечно, Филипп снова показал, кто больше всех потратился на образ. Этот наряд (со всеми кольцами, бриллиантами и каффами) тянет на скромную «однушку» в столице, - рассказала стилист Ирина Ковалевич.

Анна Калашникова

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова тоже, как и Киркоров, выбрала трендовый аксессуар — серьги в виде золотых драконов.

А вот платье у певицы от российского дизайнера, из новой коллекции Валентина Юдашкина. Думаю, стоит такое роскошество не менее 200 тысяч рублей.

Мари Краймбрери

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Хочу похвалить Мари. Из пацанки она превращается в настоящую диву. И наряд из зеленой латексной юбки и топа, сделанного из перьев, хоть и немного эпатажный, но выглядит весьма звездно и ярко.

Севиль

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Новая солистка группы «Артик&Асти», как мне кажется, одна из самых стильных девушек на нашей эстраде. Элегантный и в меру сексапильный образ. Это лаконичное черное платье подчёркивает стройные формы Севиль. Она смотрится на дорожке, как настоящая голливудская звезда.

Ани Лорак

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Артистка снова влюблена. Недавно певица представила своего нового бойфренда Исаака Виджраку. Исааку 46 лет, он является терапевтом, инструктором по йоге, занимается духовными практиками и массажем. Именно Виджраку помог Лорак прийти в себя после развода с отцом ее дочери Софии турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Певица появилась на премии «Виктория» после длительного перерыва в карьере. Впрочем, образ у Лорак остался прежним: платье и укладка в стиле «подруги Кролика Роджера». Сексапильно, ярко и весьма женственно. Артистке идут такие голливудские платья с высокими разрезами.

Лариса Долина

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Лариса Александровна выглядит молодо для своих 68 лет. Фигура просто шик. Всем она хороша, но прийти на национальную музыкальную премию в полуспортивном костюме - весьма странно. Особенно для легенды сцены.

Сергей Зверев и Сандра Топ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Король гламура, как всегда, в своем стиле: стразы, объемные шляпы, внушительная платформа. Да, возможно, Леониду Агутину досталось бы от модных критиков за такой наряд. Но для Зверева такой взрыв гламура вполне органичен. Его юная спутница, певица Сандра Топ выбрала трендовое платье с сексапильными шнуровками в области декольте и бедер. Такие наряды придумал еще несколько лет назад дизайнер Тьерри Мюглер. И после кончины кутюрье нарочитый сексапил появился на всех мировых неделях моды. Как известно, в кризисные времена мода становится более раскрепощенной. У Сандры модельная фигура, поэтому, почему бы и нет? - считает стилист Ирина Ковалевич.

КОГО НАГРАДИЛИ?

ПЕВИЦА ГОДА – ANNA ASTI / По барам

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПЕВЕЦ ГОДА – Владимир Пресняков/ У тебя есть я

ПОП-ГРУППА ГОДА – UMA2RMAN / Звезды

РОК-ГРУППА, РОК-ИСПОЛНИТЕЛЬ ГОДА - Ночные снайперы / Шарм

ПРОЕКТ ГОДА В КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ - Пятнадцать мелодий для фортепиано / Игорь Николаев, Екатерина Мечетина

ПОЭТ ГОДА – Михаил Гуцериев / Ночь счастливых надежд

ХИП-ХОП ИСПОЛНИТЕЛЬ ГОДА – МОТ / По душам

САУНДТРЕК ГОДА – Филипп Киркоров / Раненый к к/ф «Ёлки 8»

ГОРОДСКОЙ РОМАНС ГОДА – Стас Михайлов / Я жду звонка

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ХИТ ГОДА – Николай Басков / Твои глаза маренго (CHINKONG REMIX)

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВИДЕО ГОДА – ANNA ASTI FEST. Филипп Киркоров / Хобби

КОМПОЗИТОР ГОДА – Леонид Агутин / ДНК

КОНЦЕРТ ГОДА – Руки вверх! / Руки вверх! 25 лет. Лучшее.

ПЕСНЯ ГОДА – Солнце Монако / Люся Чеботина

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ «ЗА ОСОБЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ» - Николай Расторгуев и Лев Лещенко