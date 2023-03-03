Алексей Нечаев: мы знаем, что такое «русская мечта» и как ее воплотить

Фото: Елена Пахомова

В первый день весны партия «Новые люди» провела конференцию, посвященную трёхлетию с ее создания. Лидер Новых людей Алексей Нечаев рассказал об идее «русской мечты», с которой партия идет на выборы и объявил старт избирательной кампании. В этом году партийцы хотят получить мандаты в 18 региональных парламентах и 11 городских думах. А еще ставят целью победить на 200 муниципальных выборах – всего в 40 регионах России.

«НЕ ЖДАТЬ ПЕРЕМЕН, А СТАТЬ ИМИ»

Как говорит лидер Новых людей Алексей Нечаев, за три года партия «Новые люди» вместе со всей страной пережила коронавирус, вошла в жесточайшее противостояние с Западом и научилась жить под санкциями, оборачивая их на пользу. «Там, где другие видят угрозы, Новые люди ищут возможности», – сказал он в интервью КП.

«Ровно три года назад мы создали новую политическую партию, а затем, неожиданно для многих, стали пятой парламентской силой. Мы решили не ждать перемен, а просто стать ими. Нас объединила мечта о стране, в которой люди важнее. Где каждый может реализовать себя в жизни, где государство для людей, а не наоборот. – рассказывает Нечаев. – Уже полтора года мы работаем в Госдуме и видим, что здравый смысл пробивает себе дорогу».

Слова «здравый смысл» часто звучат из уст Новых людей. Под ним партия понимает дельный и даже деловой подход к любому вопросу: проблемы нужно решать так, чтобы все стороны остались в плюсе. А во главе угла обязательно должен стоять человек. Отсюда короткий и ёмкий партийный слоган «Люди важнее».

Фото: Елена Пахомова

«Мы с самого начала объявили курс на развитие экономики, поддержку смелых идей, независимость России в науке и технологиях. Защищаем свободу выбора и действия наших граждан. И все эти идеи попали в дух времени. СВО доказало, что независимость страны стала не просто желанной перспективой, а жизненной необходимостью. Не производишь сам - проиграешь. С 90-х мы были страной торговцев. Сейчас становимся страной промышленников», – говорит лидер партии. Правительство уже реализовало больше 30 инициатив из программы Новых людей о Новой экономической политике страны, еще около 70 законопроектов сейчас находятся на рассмотрении.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ БУМ НА ДОНБАССЕ

Нечаев рассказал об участии Новых людей в помощи новым регионам. С начала спецоперации партия «Новые люди» открыла больше 60 пунктов сбора гуманитарной помощи по всей стране, а депутаты лично сопроводили десятки тонн полезного груза и продолжают это делать. Недавно отделение партии открылось в Донецке. В течение года региональные отделения Новых людей появятся на Херсонщине, в Запорожье и Луганске.

На конференцию партии приехали представители республик Донбасса. По их словам, несмотря на все трудности в новых регионах уже начался предпринимательский бум – для многих своё дело стало способом выжить. «Опыт и поддержка Новых людей пригодятся, чтобы наладить здесь мирную жизнь. В новых регионах у нас очень много сторонников. Людям помимо быстрой социальной поддержки нужна и уверенность в завтрашнем дне, условия для самореализации. У них огромный запрос на новые возможности и большой предпринимательский потенциал», – уверен Алексей Нечаев.

По его словам, жители новых регионов России хотят того же, что люди по всей России: «То, с чем мы идём на выборы во всех других регионах, все это откликается и на Донбассе».

ГЛАВНОЕ ДЛЯ РУССКИХ – СВОБОДА И ИНТЕРЕС

Алексей Нечаев объявил миссией Новых людей воплощение «Русской мечты». Нечаев уверен, что национальную идею России люди давно уже сформулировали без помощи чиновников и политтехнологов. И главные ее ценности – свобода и интерес, равенство и достаток.

Фото: Елена Пахомова

«У нас любят говорить, что нужна государственная идеология, что народ не знает, чего хочет. Это не так. Люди давно всё сформулировали. Мы называем это «Русской мечтой», – говорит политик. –. Первое, что важно для нашего человека – свобода и интерес. Когда за инициативу не бьют по затылку. Если люди делают по-своему, то они готовы свернуть горы».

Второй составляющей «Русской мечты» Нечаев назвал стремление к равенству и уважению: «Людям важно, чтобы власть считалась с ними, а не говорила свысока. Поэтому, к примеру, партия бьётся за сохранение прямых выборов мэров». По этой же причине прозвучало от Новых людей предложение оценивать чиновников через Госуслуги, введя некий рейтинг губернаторов, депутатов, мэров.

«Нужно, чтобы люди могли на Госуслугах откликаться на те или иные инициативы власти. Такая обратная связь будет куда полезнее и нагляднее для страны, чем непонятные рейтинги», – уверен Алексей Нечаев.

Парламентарий привел в пример Швейцарию, где в каждом кантоне проводится референдумы по десяткам вопросам. «Нужно спрашивать людей. Наше общество до этого доросло еще 50 лет назад, а то и раньше. Но власть продолжает говорить с ним, как с непослушным ребёнком», – сказал он.

И третье, что вкладывают Новые люди в «русскую мечту» – это достаток. Все хотят благополучия для своей семьи, детей и внуков. Но по старой советской привычке многие стесняются этого. «Много лет людям внушали мысль, что русский человек бессеребренник. Талантливый, рукастый, но простоватый и в деньгах не заинтересованный. Всё это сказки из прошлой жизни. Социологи РАН относят к богатым тех, кто зарабатывает 160 тысяч рублей в месяц. Сегодня таких людей в России меньше двух процентов – всего три миллиона человек. А средняя зарплата колеблется около 60 тысяч. Это мало. Надо сделать высокий достаток нормой, средним значением, – заявляет Нечаев. – При этом возможности для роста и самореализации нужны не только в Москве, а везде».

Чтобы люди жили достойно, партия предлагает развивать промышленность, создавать рабочие места, поддерживать малый и средний бизнес, развивать предпринимательскую грамотность среди молодежи. «Мы верим в то, что Русскую мечту можно воплотить. Мы начали идти к ней ещё вчера. И присоединиться к нам никогда не поздно», – говорит политик.

УМНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ

Лидер партии неоднократно заявлял в своих выступлениях, что свободная экономика – единственно верный путь для современной России. Новые люди хотят превратить страну из страны торговцев в страну крепких промышленников и предпринимателей, которые предлагают миру не только сырьё и ценные металлы.

Нечаев считает, что сейчас настало время умного протекционизма – защиты наших производителей. «Западные страны вводят на наши товары заградительные пошлины, но Россия пока не отвечает. Пора ответить на этот шаг симметрично, а полученные деньги вложить в поддержку новых национальных «чемпионов» – перспективных малых и средних предприятий, – говорит он.

Новых людей часто называют «партией предпринимателей». Но под предпринимателями Нечаев понимает не только представителей бизнеса, а всех, кто двигает страну вперёд, занимается своим делом и хочет в нём преуспеть.

«Наша партия отстаивает интересы мирных людей, которые стоят сегодня в одном ряду с солдатами и офицерами. Наши сторонники и кандидаты – герои внутренней России: предприниматели, учёные и студенты, инженеры и айтишники. Они востребованы там, где родились, хотят развивать свой город, регион и страну. Именно они делают Россию великой. И наша цель – создать для них новые возможности», – Алексей Нечаев.

По его словам, жители России не готовы вечно ждать перемен к лучшему. Они хотят достойной жизни здесь и сейчас, и готовы приложить к этому усилия: «Хватит затягивать на людях пояса – дальше затягивать некуда. Нужно помочь им расправить плечи, дать возможность самореализоваться. Никто этого не сделает, кроме нас».

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Большой пласт работы Новых людей касается образования и в частности, предпринимательской грамотности среди молодежи.

С января 2022 года в России действует программа молодежного предпринимательства «Я в деле», инициированная самим Алексеем Нечаевым на средства его благотворительного фонда поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ». Программа уже охватила 85 тысяч студентов и школьников в 63 регионах России. Полный пятимесячный курс обучения прошли 9 тысяч выпускников и открыли полторы тысячи собственных стартапов. Многие из них превратились в настоящий «взрослый» бизнес. В этом году к программе присоединятся ещё десять регионов, в том числе ЛНР и ДНР. На недавней встрече с Алексеем Нечаевым такое расширение поддержал президент России Владимир Путин.

«Партия в России – это не только законотворчество или выборы, не только представительство своих избирателей и поддержка своих сторонников. Это обустройство лучшей жизни в своей стране и на своей малой родине. И партийная программа «Я в деле» – одна из таких историй, которые действительно создают новую Россию», – заявил Алексей Нечаев.