Герой спецоперации «Z» старший прапорщик Насынов спас жизнь десятерым товарищам

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Беспрерывное изучение врага сделает тебя великим полководцем», - говорил офицерам военачальник Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов наставлял: «Идешь бить неприятеля – умножай войска, опорожняй посты, снимай коммуникации. Побив неприятеля, обновляй по обстоятельствам, но гони его до сокрушения. Недорубленный лес опять вырастает».

ВЗЯЛ ПОЗИЦИИ ВРАГА ШТУРМОМ

Гвардии сержант Алексей Носков

«Гвардии сержант Алексей Носков вместе с вверенным ему отделением в составе батальонной тактической группы Воздушно-десантных войск выполнял задачи по штурму важного объекта, находящегося под контролем вооруженных националистов. Перед штурмом Алексей вместе с подчиненными, скрытно продвигаясь, используя условия местности, обнаружили наиболее уязвимые позиции боевиков, после чего доложив командованию, одними из первых атаковали боевиков. В бою, действуя мужественно и отважно, отделение Носкова прорвало оборонительный рубеж боевиков, нанеся существенный урон живой силе противника.

Понимая, что удержать объект под контролем невозможно, националисты спешно покинули позиции и отступили вглубь подконтрольных им территорий. Умелые действия сержанта Алексея Носкова позволили в кратчайшие сроки провести штурмовые действия объекта националистов и взять его под свой контроль».

ЭВАКУИРОВАЛ РАНЕНЫХ ВОИНОВ

Старший прапорщик Сымбат Насынов

«Старший прапорщик Сымбат Насынов выполнял задачи по обеспечению безопасности перемещения тыловой колонны в заданный район. Противник, стремясь перекрыть возможность тылового снабжения позиций, находящихся на передовой, предпринял попытку атаковать колонну, открыл по ней пулеметный и минометный огонь. Скомандовав подчиненным занять оборону, Насынов приступил к отражению нападения. Несмотря на превосходящие силы боевиков, российские военнослужащие под командованием Насынова, действуя смело и решительно, отражали атаки националистов.

В ходе боя, Сымбат, рискуя собственной жизнью, вытащил из-под огня противника более 10 российских военнослужащих, получивших ранения и не способных самостоятельно укрыться от обстрела противника. Эвакуировав раненых в безопасное место, Сымбат оказал им неотложную помощь, чем спас товарищам жизни, после чего продолжил вести бой. По итогам боя националисты, несмотря на превосходящие силы, понеся потери, отступили. Самоотверженные и решительные действия старшего прапорщика Сымбата Насынова позволили отразить атаку противника и выполнить поставленную задачу».