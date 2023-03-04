Власти снова хотят убедить россиян откладывать деньги на пенсию: как будет работать программа долгосрочных сбережений

- Согласен, что доходность сбережений в такой копилке нулевая, зато в ней много юбилейных рублей! Фото: Shutterstock

Президент Владимир Путин распорядился разработать такую программу, которая бы стимулировала россиян откладывать деньги. Причем надолго – например, на пенсию. Но при этом чтобы и доходность этих сбережений была выше инфляции. И гарантии были весомее. Что нам на этот раз собирается предложить государство? Разбираемся вместе с экспертами.

ЗАЧЕМ ЭТО ГОСУДАРСТВУ

Сбережения бывают разными. Одно дело – копить на отпуск. Другое – на квартиру. И совсем третье – на пенсию. В каждом случае нужны свои финансовые инструменты. Например, в первом и втором случае подойдет обычный вклад с функцией пополнения. А для пенсии понадобится что-то другое. Просто потому, что обычные вклады не всегда справляются с главной проблемой долгосрочных сбережений – инфляцией.

- Создать механизмы стимулирования и поощрения долгосрочных сбережений физических лиц, – такое поручение правительству недавно дал президент Владимир Путин.

А в недавнем послании Федеральному собранию попросил коллег ускориться. И придумать систему уже к апрелю. Спешка вполне объяснима. Дефицит бюджета большой. Стране нужны инвестиции. И желательно долгосрочные, которые нужно возвращать не сейчас, а сильно позже.

- Вопрос очень простой — где взять деньги для развития экономики. Финансовый рынок как раз один из тех источников, который мы не до конца задействовали в предыдущие годы, - пояснял недавно глава Минфина Антон Силуанов.

При этом занимать деньги, просто выпуская гособлигации, не всегда удобно. Они, как правило, выпускаются на 5 – 10 лет. А если речь идет о крупных инфраструктурных проектах, нужны более длительные сроки.

- Инвестирование всех пенсионных накоплений исключительно в госбумаги лишает идею смысла - долгосрочные сбережения нужны для инвестиций в реальную экономику, - поясняет Андрей Столяров, заместитель заведующего Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков Высшей школы экономики.

Так называемые «длинные деньги» на Западе – это индустрия с оборотом в десятки триллионов долларов. И в плюсе оказываются все: и государство, и финансисты, и будущие пенсионеры. Вероятно, программа найдет положительный отклик, если людям это будет выгодно. Судя по первым проектировкам, власти в нынешних условиях могут оказаться щедрее обычного.

НАБОР СТИМУЛОВ И ГАРАНТИЙ

По сути, новая программа станет заменой накопительной части пенсии, которая была заморожена почти 10 лет назад. С тех пор власти пытались придумать, как бы убедить россиян добровольно откладывать себе на старость. Но все проекты вязли в межведомственных согласованиях. С поручением от президента работа явно пойдет быстрее.

Вот вкратце то, что предлагают Минфин и Центробанк.

1. Добавят до 36 тысяч рублей в год

Это так называемое «софинансирование». Мы помним его по накопительной части пенсии. Тогда программа в народе называлась «тысяча на тысячу». Мол, откладываешь себе на пенсию тысячу рублей, государство добавляет столько же. Но был лимит – 12 тысяч рублей в год. Сейчас его предлагают повысить втрое – до 36 тысяч рублей.

2. Вернут 19,5 тысячи рублей подоходного налога

Этот механизм уже работает в рамках добровольных пенсионных накоплений. Их можно делать через негосударственные пенсионные фонды (НПФ) или страховые компании. Эти инвестиции подпадают под критерии социального налогового вычета. То есть, вернуть можно 13% от 120 тысяч рублей в год, то есть максимум 15,6 тысячи рублей. Президент предложил увеличить эту сумму до 150 тысяч. В этом случае возвращать каждый год можно будет до 19,5 тысячи рублей.

3. Застрахуют до 2,8 млн рублей

С 1 января этого года самостоятельные накопления на старость уравняли с банковскими вкладами. Гарантии и там, и там теперь до 1,4 млн рублей. Но глава государства предложил удвоить эту сумму для пенсионных сбережений. В том случае, если банк или другая организация обанкротится, накопленные деньги вернут в полном объеме (но не больше 2,8 млн рублей).

4. Дадут забрать деньги до пенсии

Это на случай сложной жизненной ситуации. Например, при тяжелой болезни, инвалидности, смерти родственника, длительной безработице или покупке первого в жизни жилья. Полностью или частично, в Минфине пока не решили.

МОЖНО ЛИ ОБОГНАТЬ ИНФЛЯЦИЮ

Главный минус нынешней добровольной пенсионной системы – непрозрачная и неповоротливая работа негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Именно они управляют значительной частью наших сбережений на старость. И делают это, скажем честно, не очень хорошо. Поэтому и желающих отдавать им свои деньги в России не так много – всего около 6 млн человек.

Недавно отчиталась о работе за прошлый год и государственная управляющая компания ВЭБ.РФ, в которой лежит два триллиона наших с вами рублей. Накопления «молчунов» (так называют тех, кто оставил деньги под управлением государства) выросли на 9,7%. А товары и услуги подорожали сильнее – на 11,9%. НПФ, которые управляют другой половиной наших накоплений на пенсию, тоже проигрывают инфляции (см. графику).

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Наверное, именно поэтому в новой концепции долгосрочных сбережений возможность управлять нашими накоплениями решили дать всем финансовым институтам.

- Операторами по пенсионному счету будут выступать, очевидно, и банки, и страховые компании, и управляющие компании, и брокеры, - поясняет Андрей Столяров.

Во-первых, это упростит накопления. К примеру, если подобный счет можно будет открыть в мобильном приложении своего банка. Во-вторых, повысит доходность. Комиссии могут стать ниже, а льготы от государства обеспечат доход выше роста цен.

В зависимости от сроков, доходность пенсионного портфеля может превысить инфляцию на 3 – 4% годовых.

- Минусы предыдущих программ в том, что они были недолговечны, не продуманы, и государство постоянно меняло условия по ходу игры. В таких условиях формирование долгосрочных сбережений невозможно. Будем надеяться, эти недостатки будут устранены, - говорит Андрей Столяров.

ВОпрос - ребром Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИТОГО

Так стоит ли вкладывать деньги?

Пока точных параметров программы нет, рассуждать, выгодно в ней участвовать или нет, довольно сложно. Но в плане любых накоплений лучше придерживаться одного хорошего принципа – диверсификации. То есть не с складывать все яйца в одну корзину.

Большинство финансовых советников рекомендуют откладывать на будущее 20% от дохода. Эти деньги есть смысл распределять между банковскими вкладами, инвестициями в ценные бумаги и недвижимость, а также специальными пенсионными накоплениями.

Большой плюс последних в том, что ими сложно воспользоваться до пенсии. А значит, вы сможете избежать импульсивных покупок. В молодости это кажется ограничением собственной свободы. Но зато позволит добиться нужной цели – получать хорошую прибавку к пенсии в старости. По крайней мере, если выделить на это всего 2 – 3% от нынешних доходов, то качество нынешний жизни это точно не ухудшит. А вот качество жизни на пенсии улучшит значительно.

Но это, естественно, в идеале – если и финансовые институты ведут себя ответственно, не занижают ваш доход за счет своих заоблачных комиссий, и государство выполняет все взятые на себя обязательства.