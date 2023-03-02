Инвестиции в Ленинградскую область за год выросли на 12%

По словам губернатора Александра Дрозденко, внешние вызовы не изменили намерений бизнеса инвестировать в Ленинградскую область. Фото: пресс-служба администрации региона

Западные санкции, сложная экономическая ситуация и уход зарубежных компаний из России не сказался на инвестиционной привлекательности Ленинградской области. По итогам 2022 года объем вложений в основной капитал региона составил 545,7 миллиардов рублей. Это на 11,6% больше, чем в 2021 году.

«Внешние вызовы и изменения логистических потоков не изменили намерений бизнеса инвестировать в Ленинградскую область. Важно, что продолжилась реализация не только начатых ранее проектов, но и новые, воплощение которых началось в 2022 году», - прокомментировал экономические итоги прошлого года губернатор области Александр Дрозденко.

Почти половину всех инвестиций (47,1%) крупные и средние предприятия вложили в обрабатывающее производство. В том числе на долю производства химических веществ и химических продуктов в прошлом году пришлось 35,2% от общего объема вложений. Еще 22,3% средств инвесторы направили на развитие отрасли транспортировки и хранения.

«На сопровождение Агентства экономического развития Ленинградской области в 2022 году привлечено 63 новых проекта, а весь инвестиционный портфель увеличился на 1,5 триллиона рублей и превысил 6 триллионов рублей», - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Объем инвестиций в основной капитал области традиционно сформировался за счет масштабных инфраструктурных и промышленных проектов. В их числе - порты и обрабатывающая промышленность.

Индекс промышленного производства в Ленинградской области по итогам 2022 года составил 97,1%, превысив прогнозируемый показатель на 2,5%. По данным Петростата, активный рост продемонстрировали такие отрасли, как производство бумаги и бумажных изделий (показатели выросли на 30,6%) и основных химических веществ (27,3%). Кроме того, в регионе увеличилось производство нефти и нефтепродуктов (на 8,7%) и табака (на 3,5%).

По итогам 2022 года Ленинградская область также вошла в первую десятку регионов России по качеству жизни. Эту позицию она удерживает уже третий год подряд, стабильно занимая седьмое место в первой десятке субъектов РФ. В рейтинге, составленном экспертами РИА Новости, учитываются социально-экономические параметры развития региона - данные Росстата, Минздрава, Минфина России и Центробанка РФ. По словам главы Ленинградской области, лучшие показатели в прошлом году продемонстрировала строительная сфера.

«В лидерах традиционно строительная отрасль, в 2022 году ввод в эксплуатацию жилья вырос на 17%. Рука об руку с этой работой идут и благоустройство территорий, строительство и ремонт дорог. Мы продолжаем выполнять наши социальные обязательства перед населением, качество жизни ленинградцев является одной из основных целей работы власти региона», – подчеркнул Александр Дрозденко.