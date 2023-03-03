Анекдоты: Школьники из Люксембурга курят не за гаражами, а за Люксембургом

Адреналин и страх - это когда в детстве ушел со двора, а когда пришел обратно, тебе говорят: «Тебя мама искала».

* * *

Чтобы показать, кто в доме хозяин, Петрович три часа тыкал кота носом в документы на квартиру.

* * *

- У вас страховая компания надежная?

- А как же!

- А вы быстро выплачиваете по страховому случаю?

- Слушайте! На прошлой неделе мужчина выпал с 14-го этажа, только долетел до 3-го, а жена уже получила страховку!

* * *

Кстати, друзья, а никто не летит в Рим на следующей неделе? У меня к вам маленькая просьба: не летите, а то я буду завидовать.

* * *

Я не то чтобы не фотогенична, я даже не фотошопогенична.

* * *

Жена жалуется мужу на поведение их сына:

- Он стал просто невыносим. Слушает только советы разных идиотов. Я тебя прошу, поговори с ним!

* * *

Актер так хорошо сыграл в программе «Час суда», что на него повесили «глухаря» и дали пожизненное.

* * *

- Отец, я решил делать свою карьеру в организованной преступности.

- На госслужбе или в частном секторе?

* * *

- Мам, пап, я хочу жить одна.

- Мы рады за тебя, дочка.

- Ваши вещи я уже собрала...

* * *

Сидишь такой за компом, жрешь рыбу руками, приходит сообщение.

И тут понимаешь, зачем нужны мизинцы.

* * *

Суши-ресторан. Большой компании приносят заказ.

Примерно через 20 минут сосредоточенной работы палочками раздается крик души:

- Черт! Я не наелся. Я устал!!!

* * *

Создатель тетриса умеет так сложить на балконе велосипед, лыжи и трехлитровые банки, что они исчезают.

* * *

Египет. Бедуин изо всех сил выбивает свой ковер. Подходит русский турист:

- Ну что, братан, не заводится?

* * *

Он каждое утро приносил ей кофе в постель. Ей оставалось только помолоть и заварить.

* * *

Свидание с красивой женщиной впустую пройти не может: при любом раскладе у вас остается убранная квартира.

* * *

Женщинам все можно. Певица Слава, певица МакSим...

А вот вы представьте себе: певец Наташа, певец Катя?

* * *

- Криптовалюты - это именно то, на чем я заработал свое состояние.

- Ого! И какое у тебя сейчас состояние?

- Предынфарктное...

* * *

Художники отличаются от фотографов тем, что у них птичка вылетает очень медленно.