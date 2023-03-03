Анекдоты: Школьники из Люксембурга курят не за гаражами, а за Люксембургом

Адреналин и страх - это когда в детстве ушел со двора, а когда пришел обратно, тебе говорят: «Тебя мама искала».
* * *
Чтобы показать, кто в доме хозяин, Петрович три часа тыкал кота носом в документы на квартиру.
* * *
- У вас страховая компания надежная?
- А как же!
- А вы быстро выплачиваете по страховому случаю?
- Слушайте! На прошлой неделе мужчина выпал с 14-го этажа, только долетел до 3-го, а жена уже получила страховку!
* * *
Кстати, друзья, а никто не летит в Рим на следующей неделе? У меня к вам маленькая просьба: не летите, а то я буду завидовать.
* * *
Я не то чтобы не фотогенична, я даже не фотошопогенична.
* * *
Жена жалуется мужу на поведение их сына:
- Он стал просто невыносим. Слушает только советы разных идиотов. Я тебя прошу, поговори с ним!
* * *
Актер так хорошо сыграл в программе «Час суда», что на него повесили «глухаря» и дали пожизненное.
* * *
- Отец, я решил делать свою карьеру в организованной преступности.
- На госслужбе или в частном секторе?
* * *
- Мам, пап, я хочу жить одна.
- Мы рады за тебя, дочка.
- Ваши вещи я уже собрала...
* * *
Сидишь такой за компом, жрешь рыбу руками, приходит сообщение.
И тут понимаешь, зачем нужны мизинцы.
* * *
Суши-ресторан. Большой компании приносят заказ.
Примерно через 20 минут сосредоточенной работы палочками раздается крик души:
- Черт! Я не наелся. Я устал!!!
* * *
Создатель тетриса умеет так сложить на балконе велосипед, лыжи и трехлитровые банки, что они исчезают.
* * *
Египет. Бедуин изо всех сил выбивает свой ковер. Подходит русский турист:
- Ну что, братан, не заводится?
* * *
Он каждое утро приносил ей кофе в постель. Ей оставалось только помолоть и заварить.
* * *
Свидание с красивой женщиной впустую пройти не может: при любом раскладе у вас остается убранная квартира.
* * *
Женщинам все можно. Певица Слава, певица МакSим...
А вот вы представьте себе: певец Наташа, певец Катя?
* * *
- Криптовалюты - это именно то, на чем я заработал свое состояние.
- Ого! И какое у тебя сейчас состояние?
- Предынфарктное...
* * *
Художники отличаются от фотографов тем, что у них птичка вылетает очень медленно.