Дима Билан почтил память умершего Шатунова

Дима Билан Фото: Михаил ФРОЛОВ

На музыкальной премии «Виктория» вспомнили недавно ушедших музыкантов. Дима Билан почтил своим выступлением память Юры Шатунова, умершего восемь месяцев назад. После минуты молчания и трогательного исполнения Биланом знаменитых «Белых роз» добрая половина зала достала носовые платки. Люди искренне плакали…

- В эти годы, конечно, строилась история. Много легендарного происходило, много с кем я пообщался,-рассказывал Дима Билан. - Например, с Юрием Шатуновым в крайний год я подружился, мы общались в рамках моего большого юбилейного концерта. После него мы сблизились. Созванивались, разговаривали по видеосвязи. Он мне показывал свою семью, сына, новые аранжировки, песни, студию. Там, где люди соревнуются, такое бывает редко. Достаточно сложно разговаривать по душам, потому что это всегда все превращается в конкуренцию. Очень соболезную.

Смерть Шатунова тяжело переживает и телеведущая Лера Кудрявцева.

- Мы с Юркой два года назад прямо вообще спелись, - призналась KP.RU Лера Кудрявцева. - У нас был один человек, Андрей Разин, против которого мы дружили.

Разин доводил его. И меня тоже доводил.

Я выиграла все суды против Разина. И Юра тоже. Не хочу даже о Разине говорить… ненормальный человек.

Конечно, для многих шок, что сердце Юры не выдержало. К сожалению, мужчины в таком возрасте очень часто на нервной почве могут заработать себе инфаркт. Берегите свои нервы! Особенно мужчины. Мы, женщины, не выражаем эмоции вот так, хотя надо…,- считает теледива.

Напомним: у 48-летнего Шатунова не было званий, поэтому достойно похоронить Шатунова помогли его коллеги.

- Только место на кладбище обошлось в более чем три миллиона рублей, - говорит директор покойного певца Аркадий Кудряшов.

По словам Николая Баскова, место на кладбище для Шатунова купил композитор и продюсер Игорь Крутой.

- Юра Шатунов был ни на кого не похож. Но при этом он был обычным парнем, таким близким и знакомым каждому, - отметил со сцены ведущий премии «Виктория» Николай Басков.