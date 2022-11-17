Богатый бизнесмен с Ямала: Тайный возлюбленный Ходченковой хочет на ней жениться

Светлана Ходченкова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Светлана Ходченкова считается одной из самых закрытых от публики актрис. Белокурая красавица не спешит афишировать свои отношения, хотя внимательным подписчикам ее соцсетей совершенно очевидно: она уже давно не одна. Светлана отдыхает в роскошных отелях на Мальдивах, путешествует по Франции, обедает в лучших ресторанах столицы – и в эти моменты ее явно фотографирует любимый мужчина.

Год назад «Комсомолка» первой сообщила, что Светлана встречается с бизнесменом Павлом Манченко.

«Ее возлюбленный - симпатичный молодой мужчина, на несколько лет ее моложе. Его зовут Павел Манченко, он занимается бизнесом, - рассказывали тогда «КП» знакомые актрисы. - Света не ищет просто «денежный мешок» - у нее в финансовом плане все в порядке. Есть собственные шикарные апартаменты на 71-м этаже в «Москва-Сити», хорошо зарабатывает».

И вот теперь стало известно, что за минувший год отношения влюбленных вышли на новый уровень: Павел мечтает создать со Светланой семью. Окружение актрисы говорит, что у него самые серьезные намерения. И даже то, что Ходченкова на пять лет его старше (Манченко 34 года), не смущает потенциального жениха.

Сейчас Светлана встречается с бизнесменом Павлом Манченко. Фото: Личный архив.

Павел родом с Ямала, из города Лабытнанги. Манченко скрывает род занятий, но зарабатывает он хорошо. Как и Светлана, он владеет шикарными апартаментами на 71-м этаже в «Москва-Сити». Так что Павел – сосед Ходченковой по дому. Видимо, где-то в лифте между 50-м и 51-м этажами между ними и проскочила искра. Пара встречается уже два года.

Павел любит баловать свою избранницу.

«В августе он устроил для актрисы путешествие по ее любимой Франции. Пара гуляла по Бордо, вдыхала свежий бриз на берегу Бискайского залива, наслаждалась фуа-гра в Новой Аквитании и исколесила на велосипедах винодельческую коммуну Сент-Эстеф», - рассказали знакомые Ходченковой «Экспресс газете».

В январе любимый мужчина устроил Ходченковой шикарный день рождения на Мальдивах. Фото: соцсети.

А свой день рождения Светлана отметила с любимым мужчиной на Мальдивах. 21 января ей исполнилось 39 лет. По этому случаю возлюбленный устроил ей красивый праздник. С утра он украсил их номер шариками и гирляндой с надписью «С днем рождения» - причем на русском языке. Тогда пара остановилась в одном из лучших отелей Мальдив - Waldorf Astoria Maldives. Пребывание в нем обходится примерно в 250 тысяч рублей в сутки. Дорого, зато в распоряжении актрисы был дом площадью в 230 квадратных метров, собственный бассейн и прямой выход на пляж.