Сын Яны Поплавской уехал в Чечню готовиться на фронт

Актриса собирается ехать вслед за наследником Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Яна Поплавская известна своей патриотичной позицией. Актриса не так давно заявила, что отправится на фронт вслед за своими сыновьями и мужем, если им придут повестки. На днях старший наследник знаменитости Клим принял волевое решение.

Старший сын Яны Поплавской ушел из дома на военную подготовку. Клим уехал в Чечню. 37-летний наследник звезды решил не дожидаться, когда ему может прийти повестка, и решил заранее пройти обучение военному делу.

Актриса уточнила, что ее сын отправился в Гудермес в Российский Университет Спецназа. Клим сам проявил инициативу в изучении азов военного дела.

Поплавская сейчас активно занимается тем, что передает военным необходимую помощь: спальные мешки, термобелье, носки, дождевики и другие вещи. "Страшно за них! Я очень хочу, я молюсь, чтобы каждый из них после победы вернулся домой, к своим женам и детям", - говорит Яна.

Ранее она призналась, что отправится на фронт, если ее сыновьям и мужу придут повестки. Актриса уточнила, что готова работать медсестрой или выполнять другую работу, которую ей доверят. "Просто уйду вместе с ними. Я поеду работать в любой из госпиталей, чтобы ухаживать за ранеными солдатами. Это тоже чьи-то сыновья, чьи-то мужья, чьи-то братья. Я не смогу просто оставаться дома", - уверяла знаменитость.

Поплавская рассказывала, что ни ее супруг Евгений Яковлев, ни сыновья Клим и Никита не имеют опыта военной службы. Наследники были признаны "ограничено годными", поэтому в армии не служили.