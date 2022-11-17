Герой спецоперации «Z» сержант Домрачев заставил диверсантов отступать по своим минам

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Политика — тухлое яйцо», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще говорил: «Если любишь горячее, будь способен и к холодному».

ВЫВЕЛ КОЛОННУ ПО БЕЗОПАСНОМУ МАРШРУТУ

Старший прапорщик Иван БУЛАНЧИКОВ

Старший прапорщик Иван БУЛАНЧИКОВ Фото: Минобороны РФ

В ходе специальной военной операции старший прапорщик Иван Буланчиков выполнял задачи по обеспечению передвижения колонн российских Вооруженных Сил, законности и правопорядка на освобожденных территориях. Сопровождая колонны российских войск, в том числе в районах непосредственного боевого соприкосновения, старший инспектор военной автоинспекции Буланчиков неоднократно попадал под артиллерийский и минометный обстрел со стороны украинских националистов. Неся службу на блокпосту, выполняя задачи по регулированию транспортных потоков Иван получил информацию о том, что в районе расположения блокпоста действует вооруженная группа украинских диверсантов. В момент, когда к блокпосту Ивана приближалась очередная колонна с российской техникой, противник приступил к артиллерийскому и минометному обстрелу расположения блокпоста. Не считаясь с угрозой собственной жизни, Иван оперативно возглавил и вывел автоколонну по безопасному маршруту из-под огня артиллерии противника, что позволило сохранить большое количество автомобильной техники и спасти жизни многих людей. В результате разорвавшегося рядом минометного снаряда, старший прапорщик Иван Буланчиков получил тяжелое ранение ноги, однако, не взирая на это, продолжил вывод колонны в безопасное место. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, старший прапорщик Иван Буланчиков награжден орденом Мужества».

ЗАМАСКИРОВАЛ ТЕХНИКУ ОТ ДРОНОВ

Младший сержант Сергей ФИЛИППОВ

Младший сержант Сергей ФИЛИППОВ Фото: Минобороны РФ

«Младший сержант Сергей Филиппов в составе батальонной тактической группы российских войск выполнял задачи по организации бесперебойной работы пункта управления российскими подразделениями на тактическом направлении. В ходе попытки уничтожить пункт управления украинские боевики открыли по нему массированный артиллерийский и минометный огонь.

Мгновенно оценив обстановку, младший сержант Филиппов организовал эвакуацию техники связи из-под обстрела противника. Проявляя мужество и отвагу, Сергей лично вывел из-под артиллерийского огня 3 единицы связной техники в лесной массив, где смог организовать ее маскировку. Смелые и решительные действия младшего сержанта Сергея Филиппова позволили избежать больших потерь в личном составе вооружении и военной технике, а также сохранить устойчивое управление группой».

ЗАСТАВИЛ ВРАГА ОТСТУПАТЬ ПО СВОИМ МИНАМ

Сержант Евгений ДОМРАЧЕВ

Сержант Евгений ДОМРАЧЕВ Фото: Минобороны РФ

«Отделению российских военнослужащих, под руководством заместителя командира взвода – командира боевой машины сержанта Евгения Домрачева, была поставлена задача по разведке разрушенных мостов, затрудненных участков дорог, лесных завалов на путях движения колонны ВДВ. Продвигаясь по маршруту, у одного из населенных пунктов, Евгений обнаружил группу украинских националистов, планировавшую осуществить минирование дороги, по которой в скором времени должна была пройти колонна российской техники. Оценив силы радикалов, сержант Домрачев со своим подразделением, совершив обходной маневр и выйдя в тыл врага, стремительно атаковал противника. В ходе завязавшегося боя Евгений получил ранение. Самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, он продолжил вести бой, и лично уничтожил БМП националистов вместе с ее экипажем. Лишенные огневой поддержки, националисты были вынуждены бежать с поля боя. Смелые и самоотверженные действия сержанта Евгения Домрачева позволили предотвратить нападение организованной группы украинских националистов на подразделения российских десантников и обеспечить их оперативное продвижение в район выполнения боевой задачи».