Реакция звезд корейского кино на русских коллег: Матвеев — игривый, Петров — лысеющий, Ургант — добрый сосед

В сети все чаще появляются вирусные ролики с веселой реакцией на внешность наших артистов

Не секрет, что после оттока голливудских проектов из российского сериального мира именно корейские сериалы и фильмы стали отдушиной и в какой-то степени даже заменой зарубежным картинам. Именно поэтому корейских актеров уже стали отчетливо различать, а их реакция на работу русских коллег стала темой для серии роликов, вирусящихся на просторах интернета. «КП» изучила один из таких (блогер Song Won Sub), чтобы понять, как они видят нас через щелочку субъективного восприятия.

Вместе с блогером, похожим на Джеки Чана и неплохо говорящим по-русски, российских артистов оценивала Сон Сон-юн — звезда сериалов «Добиться искренности», «Отряд Хваран» и проч.

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ

«Он правда очень красивый! Ди Каприо, Мэтт Деймон — та же харизма. Россия славится красотой женщин, но он красивый мужчина. Почему его глаза и подбородок выглядят такими ясными? Корейские мужчины обычно не носят бороды. Мне нравятся мужчины с такими мягкими глазами. Сильный мужественный образ, но глаза — мягкие»

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ

«Голубые глаза! Это очень интересно. Цвет глаз, который вы не увидите в Южной Корее. Похож на Джуда Лоу. Выглядит сексуально. Но...могу ли я быть честной? Это немного неприятная история. Кажется, у него выпадают волосы. Как будто он старый (хохочут). Очень большой лоб [поэтому]. Может, гены такие? Не волнуйтесь, [Петров], есть много процедур, которые помогут»

МАКСИМ МАТВЕЕВ

«У него лицо кинозвезды! Игривый человек. Он — Казанова. Может, такое мнение именно из-за этой картинки, но как будто никто не сможет держать такого на привязи. Он выглядит как очень свободный человек, который нравится женщинам».

МИЛОШ БИКОВИЧ

«Свободная харизма художника. Больше певец, чем артист [визуально]. Типаж солиста Maroon 5. Он тоже актер?»

ИВАН УРГАНТ

«Он просто добрый дядя по соседству. Не мой типаж. Что касается этого парня — нет (показывает крест руками). Он очень добрый, думаю. Если бы я могла выбрать из всех [показанных] мужчин одного, у которого есть потенциал для развития пары, я бы выбрала этого».

СЕРГЕЙ СВЕТЛАКОВ

«Если он актер, то он может быть очень талантливым. Но зачем бабочка на голове? Кажется, он пережил много тяжелых ролей в драмах. Слышал, что он был очень знаменитым».